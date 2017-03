Video: Vrtuľník narazil v Istanbule do televíznej veže, rozpadol sa na kusy

ISTANBUL 10. marca (WebNoviny.sk) - Najmenej päť ľudí zahynulo v piatok po tom, ako sa na predmestí Istanbulu zrútil vrtuľník, ktorý pre hustú hmlu zrejme narazil do televíznej veže. Počet obetí potvrdil istanbulský guvernér Vasip Šahin.Na palube vrtuľníka, ktorý patril spoločnosti Eczacibaši, bolo sedem osôb - štyria Rusi, jeden Turek a dvaja piloti. Helikoptéra vzlietla z Atatürkovho letiska a podľa agentúry Anadolu smerovala do provincie Bilecik. Zrútila sa však v istanbulskej štvrti Büyükčekmece, spresnil Šahin. K nehode došlo asi o 09.30 h SEČ..Svedok nešťastia, miestny taxikár Fikret Karatekin, televíznej stanici CNN Türk povedal, že helikoptéra narazila do televíznej veže a následne sa zrútila na diaľnicu, ktorú neskôr uzavreli.Vrtuľník sa rozpadol na kusy, ktoré boli roztrúsené na diaľnici a priľahlej trávnatej ploche. Na videozázname z miesta nehody bolo vidieť stúpajúci hustý čierny dym.

