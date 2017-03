Video: Vlhová vyhrala prvé kolo slalomu v Aspene, Velez-Zuzulová je štvrtá

ASPEN 18. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je po prvom kole líderkou záverečného desiateho slalomu sezóny Svetového pohára 2016/2017 v alpskom lyžovaní v americkom Aspene. Vlhová vedie s náskokom 3 stotín sekundy pred Švédkou Fridou Hansdotterovou a 7 stotín pred najväčšou favoritkou a už istou držiteľkou slalomového glóbusu Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

Ďalšia Slovenka Veronika Velez-Zuzulová je štvrtá s odstupom 14 stotín. Vo finálovom slalome ženskej sezóny SP sa na základe získaného práva účasti predstavilo iba 25 pretekárok. Už pred vyvrcholením v Aspene bolo jasné, že slalomový glóbus získa po štvrtý raz v kariére Shiffrinová rovnako ako aj to, že Velez-Zuzulová obháji druhú priečku v sezónnom hodnotení.

Svetový pohár 2016/2017 - Aspen

Vlhová predviedla na trati Lower Ruthie´s Run s 59 bránkami svoju typickú agresívnu jazdu a najmä vďaka skvele zvládnutej spodnej časti dosiahla najlepší čas 45,52 s. A to aj napriek tomu, že slovenskej pretekárke vyznávajúcej silový štýl jazdy nevyhovujú tzv. jarné podmienky pri plusových teplotách s mäkkou snehovou podložkou.V Aspene bolo v čase štartu 1. kola slnečno a 7 °C a to aj napriek vysokej nadmorskej výške 2690 m. Dvadsaťjedenročná Liptáčka má na Aspen dobré spomienky z vlaňajška, keď práve v tomto stredisku v Colorade v úvode sezóny ešte s vysokými štartovnými číslami obsadila jedenáste a siedme miesto a dala základ svojej úspešnej ceste do slalomovej špičky.Druhé kolo aspenského slalomu žien sa začne o 19.30 h., 2. Frida Hansdotterová (Švéd.) 0,03 s, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,07, , 5. Melanie Meillardová (Švaj.) +0,48, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,81