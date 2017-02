Video: Víťazný marš Miami, LeBron pokoril magickú hranicu

Hassan Whiteside dosiahol proti Philadelphii 30 bodov a 20 doskokov za tri štvrtiny a basketbalisti Miami natiahli aktuálne najdlhšiu víťaznú....

NEW YORK 5. februára (WebNoviny.sk) - Hassan Whiteside dosiahol proti Philadelphii 30 bodov a 20 doskokov za tri štvrtiny a basketbalisti Miami natiahli aktuálne najdlhšiu víťaznú sériu v NBA na desať stretnutí. "Nezaoberáme sa ňou. Sme absolútne odlišný tím než pred mesiacom. Netrápia nás zdravotné problémy a hráme kolektívne," pochvaľoval si 27-ročný hrdina stretnutia, ktoré Heat ovládli 125:102. Viedli aj o 34 bodov.



Hranicu pokoril v newyorskom chráme Madison Square Garden, kde sa 32 bodmi a 10 asistenciami postaral o víťazstvo Clevelandu 111:104. James je stále ôsmy najlepší strelec v NBA s aktuálne 28 020 bodmi, siedmy Shaquille ONeal ich dosiahol 28 596 a v ďalšej sezóne by mal prekonať svojho bývalého spoluhráča z dresu Cavaliers..



Washington si zo svojho Verizon Center spravil skutočnú pevnosť, premožiteľa doma nespoznal už sedemnásť zápasov v sérii, čo je druhá najdlhšia šnúra v klubovej histórii. V sobotu si poradil s New Orleans 105:91, keď poslednú štvrtinu vyhral 25:8. "Kedykoľvek udržíte tím z NBA na ôsmich bodoch za štvrtinu, niečo zaručene robíte dobre," pochválil obranu svojho mužstva v záverečnej dvanásťminútovke tréner Scott Brooks.



Gregg Popovich sa stal trénerom s najväčším počtom víťazstiev na lavičke jedného tímu. Sobotňajšie nad Denverom 121:97 bolo pre 68-ročného amerického matadora už 1128. vo funkcii kouča San Antonia Spurs. Popovich o jeden zápis prekonal doterajšieho rekordéra a legendu Utahu Jerryho Sloana.







Atlanta - Orlando 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)



T. Hardaway ml. a P. Millsap po 21, Schröder 17 (10 asistencií) - A. Gordon 16, E. Payton a Jeff Green po 12



Indiana - Detroit 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)



George 21, L. Allen 18 (11 doskokov) - Marcus Morris 19, Leuer 14, Drummond 13



Washington - New Orleans 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)



Wall 24 (13 asistencií), Markieff Morris 18 - A. Davis 25 (10 doskokov), T. Jones a T. Evans po 15



Miami - Philadelphia 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)



Whiteside 30 (20 doskokov), Waiters 21 (5 trojok), Dragič a T. Johnson po 16 - Ilyasova 21, Henderson a Holmes po 12



New York - Cleveland 104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)



Jennings 23 (6 trojok, 10 asistencií), C. Lee a C. Anthony po 17 - L. James 32 (10 asistencií), Love 23 (16 doskokov), Frye 14



Minnesota - Memphis 99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)



Towns 27 (16 doskokov), Wiggins 23, Rubio 14 - JaMychal Green 29, Conley 20, Ennis 13



Phoenix - Milwaukee 112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)



D. Booker 31 (5 trojok), Chriss 27, Bledsoe a Tucker po 13 - Antetokunmpo 30 (12 doskokov), Teletovič 19, J. Parker 18



San Antonio - Denver 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)



K. Leonard 19, T. Parker, J. Simmons a Ginóbili po 18 - J. Murray 20, Jokič 11, W. Chandler 10



Utah - Charlotte 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)



Hawyard 33, George Hill 25, Joe Johnson 18 - K. Walker 18, Marvin Williams 16 (12 doskokov), Kaminsky 15



Sacramento - Golden State 109:106 po predĺžení (27:31, 29:25, 26:26, 16:16 - 11:8)



Cousins 32 (12 doskokov), D. Collison 18, Cauley-Stein 14 - Stephen Curry 35 (8 trojok), K. Thompson 26, Draymond Green 16