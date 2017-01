Video: Víťazný gól vyniesol Hamšíka do zostavy kola Serie A

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Víťazný gól v nedeľňajšom domácom zápase proti Pescare (3:1) v najvyššej talianskej futbalovej súťaži vyniesol stredopoliarovi SSC Neapol Marekovi Hamšíkovi nomináciu do ideálnej zostavy 20. kola Serie A, ktorú zostavil špecializovaný server Football-Italia.net.



Dvadsaťdeväťročný slovenský reprezentant si v 49. min nabehol za obranu hostí a strelou z voleja k vzdialenejšej ľavej žrdi nedal šancu brankárovi Albanovi Bizzarrimu. Pre banskobystrického rodáka to bol šiesty gól v tejto ligovej sezóne. Do najlepšej jedenástky 20. kola prenikol aj jeho spoluhráč Lorenzo Tonelli: tento stredný obranca krátko pred Hamšíkovým zásahom otvoril skóre stretnutia.