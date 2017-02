Video: Víťazný gól vyniesol Hamšíka do zostavy kola Serie A

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík sa v talianskej Serii A opäť ocitol v ideálnej zostave. Nomináciu do najlepšej jedenástky 23. kola mu vyniesol víťazný zásah na trávniku Chieva Verona, kde jeho Neapol zvíťazil v nedeľu 3:1.



Server football-italia.net zaradil do nominácie aj jeho spoluhráča a v predmetnom zápase strelca otváracieho gólu Lorenza Insigneho. SSC je stále na 3. priečke tabuľky s deväťbodovým mankom na vedúci Juventus. So 60 strelenými gólmi sú "partenopei" bezkonkurenčne najofenzívnejším mužstvom súťaže..