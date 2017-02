Video: Víťazná séria Miami trvá, Cleveland dal 19 trojok

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) - Jeden z najslabších tímov NBA sa v polovici januára vzoprel osudu a odvtedy na palubovke nespoznal premožiteľa. Víťazná šnúra basketbalistov Miami trvá vďaka pondelňajšiemu triumfu v Minneapolise 115:113 už jedenásť zápasov a mužstvo je plnohodnotne späť v hre o play-off.



Drží ho v nej najmä slovinský rozohrávač Goran Dragič, ktorý si siedmimi premenenými trojkami proti Timberwolves utvoril kariérne maximum. "Uznanie patrí mojim spoluhráčom, ktorí ma nachádzali v dobrých pozíciách na zakončenie," skonštatoval autor 33 bodov. Ak Heat uspejú aj v najbližšie v Milwaukee, tuctom víťazstiev vyrovnajú najdlhšiu tohtosezónnu šnúru bez prehry, ktorú v novembri potiahli hráči Golden State. .







Sedemnásťzápasová domáca víťazná séria basketbalistov Washingtonu sa skončila na štíte obhajcu titulu. Wizards vo svojom Verizon Center podľahli Clevelandu 135:140 po predĺžení. Hosťom pomohlo k úspechu až 19 trojok, po šesť ich dali LeBron James a Kevin Love. James sa stal prvým hráčom v histórii NBA, ktorý je v štatistických rebríčkoch v najlepšej dvadsiatke v bodoch (8.), asistenciách (13.) a ziskoch (20.).







Los Angeles Clippers v Toronte nepomohlo ani prvé triple-double Blaka Griffina od roku 2014, Kalifornčania tam podľahli 109:118. Memphis udržal San Antonio bez jeho streleckého lídra Kawhia Leonarda na tohtosezónnom minime 74 nastrieľaných bodoch, sám ich dal o pätnásť viac.







Sumáre:



Indiana - Oklahoma City 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)



Najviac bodov: George 21, Teague 17, G. Robinson III 14 - Westbrook 27 (18 doskokov), Adams 15, Oladipo 14



New York - Los Angeles Lakers 107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)



Najviac bodov: C. Anthony 26, Porziňgis a Jennings po 16 - L. Williams 22, N. Young 17, Ingram a Randle po 14



Washington - Cleveland 135:140 po predĺžení (32:26, 25:28, 25:32, 38:34 - 15:20)



Najviac bodov: Beal 41 (6 trojok), Porter 25 (5 trojok), Wall 22 (12 asistencií) - Love 39 (6 trojok, 12 doskokov), L. James 32 (6 trojok, 17 asistencií), Irving 23



Atlanta - Utah 95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)



Najviac bodov: Schröder 21, T. Hardaway ml. a P. Millsap po 14 - Hayward 30, George Hill 22, Favors 20 (10 doskokov)



Detroit - Philadelphia 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)



Najviac bodov: Marcus Morris 19, Drummond 16 (17 doskokov), R. Jackson 14 - J. Okafor 16, Šarič 13, Covington 11



Toronto - Los Angeles Clippers 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27)



Najviac bodov: DeRozan 31, Lowry 24, Valančiunas 21 (12 doskokov) - Griffin 26 (11 doskokov, 11 asistencií), A. Rivers 22, Speights 15



Minnesota - Miami 113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)



Najviac bodov: Towns 35, Wiggins 27, Rubio 14 (13 asistencií) - Dragič 33 (7 trojok), Whiteside 19 (13 doskokov), McGruder 15



New Orleans - Phoenix 111:106 (29:21, 18:21, 30:32, 34:32)



Najviac bodov: A. Davis 34, Jrue Holiday 30, Moore 12 - Warren 20, D. Booker, Barbosa a Bledsoe po 14



Denver - Dallas 110:87 (29:24, 30:13, 23:30, 28:20)



Najviac bodov: Barton 31 (5 trojok), G. Harris 20, W. Chandler 14 (10 doskokov) - Seth Curry a Ferrell po 15, D. Powell 14



Memphis - San Antonio 89:74 (17:14, 23:26, 29:25, 20:9)



Najviac bodov: Z. Randolph a M. Gasol po 15, Conley 12 - D. Lee 14, Aldridge 13 (10 doskokov), Danny Green a Ginóbili po 12



Sacramento - Chicago 107:112 (11:27, 34:33, 24:25, 38:27)



Najviac bodov: Lawson 22, M. Barnes 19, Cousins 18 (14 doskokov) - Wade 31, Carter-Williams 21, R. Lopez 17