Video: Veronika Velez-Zuzulová svojím rozhodnutím potešila fanúšikov

ASPEN 18. marca (WebNoviny.sk) - Elitná svetová slalomárka Veronika Velez-Zuzulová bude pokračovať v kariére aj v sezóne 2017/2018.





Svoje rozhodnutie potvrdila pre RTVS ešte pred posledným slalomom Svetového pohára v tejto sezóne v americkom Aspene, v ktorom napokon obsadila štvrté miesto. Už vopred však mala istú sezónnu druhú priečku v hodnotení najtočivejšej disciplíny, ktorú obhájila spred roka..



"Určite ste všetci zvedaví, ako to so mnou bude ďalej. Posledné dva roky boli moje najlepšie, preto ako sa hovorí, do tretice všetko dobré. Budem pokračovať v kariére, hoci si uvedomujem, že to bude ešte viac bolieť a nebude to jednoduché. Idem do toho," povedala rozhodne Veronika Velez-Zuzulová pre RTVS v odkaze svojim fanúšikom.







Vrcholom budúcej sezóny olympiáda



Skúsená pretekárka veľmi chcela získať medailu na tohtoročných majstrovstvách sveta v St. Moritzi. To sa jej napokon aj podarilo, .



Po slalomovom sklamaní () médiám priamo vo Švajčiarsku odkázala, že si nechá čas na rozmyslenie a svoje rozhodnutie o pokračovaní či ukončení kariéry oznámi až koncom tejto sezóny. Napokon usúdila, že ešte raz pôjde s kožou na trh, hoci v lete oslávi už 33. narodeniny.



Vrcholom budúcej sezóny pre všetkých športovcov v zimných športoch vrátane Velez-Zuzulovej budú zimné olympijské hry v kórejskom Pjongčangu (9.- 25. 2. 2018), kde slovenská rutinérka ešte raz zabojuje o slalomovú medailu z veľkého podujatia, ktorá jej v zbierke úspechov chýba.



V tejto sezóne nazbierala 565 bodov



V práve skončenej sezóne SP Velez-Zuzulová nazbierala v slalomovom súčte 565 bodov, čo jej stačilo na druhú priečku v hodnotení za fenomenálnou Američankou Shiffrinovou.



Skúsená Slovenky z desiatich podujatí započítavaných do bojov o slalomový glóbus päťkrát stála na stupňoch víťazov, pričom a v , , a v skončila zakaždým druhá.



K tomu pridala piate miesto z Flachau a štvrté z práve skončených posledných pretekov súťažného ročníka v Aspene. Štvrtá bola aj v úvode sezóny vo fínskom Levi, nedokončila slalomy v Maribore a Squaw Valley.



