Video: Valverde vyhral Liége-Bastogne-Liége, úspech venoval tragicky zosnulému Scarponimu

ANS 23. apríla (WebNoviny.sk) - Španielsky favorit Alejandro Valverde z tímu Movistar sa stal víťazom 103. ročníka cyklistickej klasiky Liége-Bastogne-Liége. O dva dni 37-ročný španielsky veterán ovládol štvrtý z piatich cyklistických monumentov už po štvrtý raz v kariére (predtým 2006, 2008, 2015) a na jeden triumf sa priblížil historicky najúspešnejšiemu protagonistovi týchto pretekov, belgickej legende Eddiemu Merckxovi. Okrem Valverdeho na najstaršej spomedzi veľkých jednorazoviek vyhral štyrikrát aj Talian Moreno Argentin (1985, 1986, 1987, 1991).Valverde zaútočil v samom závere pretekov medzi Liége a Ans (258 km) a predstihol svojho veľkého rivala Íra Daniela Martina (Quick-Step Floors), tretí skončil Poliak Michal Kwiatkowski (Sky). Ten zaostal za víťazom o 3 sekundy. Na prvých dvoch miestach sa navlas zopakovalo poradie zo stredajších pretekov Valónsky šíp, kde Valverde triumfoval už po piaty raz. Svoj nedeľňajší triumf Talianovi Michele Scarponimu, ktorý v sobotu tragicky zahynul počas tréningu pod kolesami kamióna. Zároveň prisľúbil, že odmenu za víťazstvo venuje rodine zosnulého cyklistu zo stajne Astana. "Bol môj dobrý kamarát, veľmi mi bude chýbať. Toto víťazstvo je pre neho," uviedol Valverde na webe Cyclingnews..Ešte kilometer pred cieľom to vyzeralo na triumf Taliana Davida Formola (Cannondale-Drapac), ktorý sa odhodlal k veľkému sólu. Päťsto metrov pred cieľom už bol vpredu Daniel Martin, no spoza jeho zadného kolesa sa napokon v pravý čas vyrútil Valverde a triumfoval. Španielsky vrchár, klasikár aj veľký stratég v jednej osobe zaznamenal jedenásty triumf v tomto kalendárnom roku, predtým ovládol celkové poradie pretekov Okolo Katalánska, Okolo Baskicka či Okolo Andalúzie."Náš tím bol fantastický, bola to excelentná práca. Kontrolovali sme únik, keďže bol nebezpečný. V poslednom stúpaní Dan Martin nastúpil, ale podarilo sa mi dostihnúť ho a v pravý moment zaútočiť pred cieľovou čiarou," cituje Valverdeho portál Cyclingnews.

Výsledky:

1. Alejandro Valverde (Šp.) Movistar 6:24:27 h, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors - rovnaký čas ako víťaz, 3. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky +3, 4. Michael Matthews (Aus.) Team Sunweb, 5. Ion Izagirre (Šp.) Bahrain-Merida, 6. Romain Bardet (Fr.) AG2R La Mondiale - všetci +3., ,