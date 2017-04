Video: V úvodných zápasoch play-off NHL sa darilo hosťom, triumfoval aj Chárov Boston

aktualizované 13. apríla o 8:14 .





Chára odohral vyše 25 minút

Shutout Lundqvist

Sekera s mínusovým bodom

Štvrťfinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





OTTAWA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Bostonu Bruins vstúpili do play-off NHL 2016/2017 triumfom 2:1 nad Ottawou Senators v stredajšom stretnutí štvrťfinále východnej konferencie a ujali sa vedenia v sérii 1:0."Medvede" zvíťazili aj napriek tomu, že od 31. min prehrávali gólom Bobbyho Ryana po peknej individuálnej akcii, pri ktorej sa presadil aj cez slovenského obrancu Zdena Cháru. V 45. min vyrovnal Frank Vatrano a o úspechu Bostonu rozhodol presným zásahom necelé tri minúty pred koncom Brad Marchand. "Mali sme šancu udržať puk a trochu počkať, kým sa dostaneme do optimálneho rozostavenia. Namiesto toho sme ho odovzdali súperovi," opísal situáciu pred rozhodujúcim gólom tréner Ottawy Guy Boucher.Hokejisti Bostonu neohrozili v druhej tretine brankára Ottawy Craiga Andersona ani jediným streleckým pokusom."Senátori" nedovolili súperovi vystreliť na svoju bránku ani raz v priebehu jednej tretiny počas stretnutia play-off vôbec prvýkrát v klubovej histórii, doteraz brankári Ottawy čelili vždy minimálne dvom strelám.Hokejisti Bostonu zažili 20-minútovku bez strely na súperovu bránku iba druhýkrát - podobný nezdar absolvovali 6. apríla 1939 v zápase s Torontom Maple Leafs. "Musíme hrať oveľa lepšie. Nemôžeme čakať, že vyhráme sériu, keď budeme hrať takto," povzdychol si po zápase strelec víťazného gólu Marchand.Aktívny kapitán Bruins Chára odohral vyše 25 a pol minúty, čo bol vôbec najvyšší čas na ľade spomedzi všetkých korčuliarov, ohrozil súperovho brankára piatimi strelami, naopak, jednu strelu Ottawy zblokoval a pripísal si 5 "hitov"."V play-off sa vždy musíte sústrediť na najbližšie striedanie. Po druhom dejstve sme vedeli, že za sebou nemáme práve najlepšiu tretinu," povedal pre nhl.com Vatrano.Skúsený brankár Henrik Lundqvist desiatym čistým kontom v play-off v kariére pomohol pri triumfe svojho New Yorku Rangers nad Montrealom Canadiens 2:0.Švédsky gólman zastavil 31 striel súpera. Jeho náprotivok v bránke Montrealu Carey Price si pripísal 29 úspešných zákrokov a ako jediný ho prekonal Tanner Glass, víťaznú poistku pridal do prázdnej bránky v závere zápasu Michael Grabner. "Myslím si, že to bol po dlhšej dobe jeden z našich lepších zápasov. Vedeli sme, ako potrebujeme hrať, a splnili sme to do bodky. Dali sme rýchly gól a potom sme hrali rozumne," povedal Lundqvist, ktorý je s 56 víťazstvami v play-off na čele tejto štatistiky medzi aktívnymi brankármi.V prvom zápase štvrťfinále Východnej konferencie uspeli aj hráči obhajcu Stanleyho pohára Pittsburghu Penguins, ktorí zdolali Columbus Blue Jackets 3:1.Gólman "tučniakov" Marc-André Fleury nastúpil už na svoj 101. zápas vo vyraďovacej fáze sezóny NHL a vyrovnal tak klubový rekord Toma Barassa. V bránke Pittsburghu mal pritom pôvodne nastúpiť Matt Murray, ale zranil sa počas rozcvičky.V Západnej konferencii nezvládol Edmonton s Andrejom Sekerom prvý duel play-off a podľahol skúseným hráčom San Jose 2:3 po predĺžení aj napriek dvojgólovému náskoku po prvej tretine. Víťazný gól Sharks strelil v 4. min predĺženia švédsky útočník Melker Karlsson."Žralokom" chýbal zranený stredný útočník Joe Thornton, ktorý síce trénoval s mužstvom, ale stále nebol pripravený nastúpiť v súťažnom stretnutí. Tridsaťsedemročný Kanaďan nehral od 2. apríla, keď utrpel zranenie kolena. Sekera odohral v drese Edmontonu necelých 22 min a zápas ukončil s jedným mínusovým bodom.Hráči St. Louis Blues triumfovali na ľade Minnesoty Wild 2:1 rovnako po predĺžení a rovnako sa ujali vedenia 1:0 v sérii. V 18. min predĺženia rozhodol obranca Joel Edmundson, brankár St. Louis Jake Allen predviedol 51 zákrokov.10. T. Glass, 59. Grabner (Fast)







31. B. Ryan (E. Karlsson) - 45. Vatrano (Riley Nash, McQuaid), 58. Marchand (Bergeron, Pastrňák)Zdeno Chára (Boston) 25:32 min, 5 striel, 5 "hitov", zblokoval 1 strelu







22. Rust (Kessel, Malkin), 24. Kessel (J. Schultz, Malkin), 37. Bonino (Hörnqvist, Määttä) - 53. Calvert (J. Anderson)







60. Parise (M. Koivu, Mikael Granlund) - 27. V. Sobotka (Steen), 78. Edmundson (Tarasenko, Schwartz)7. Klefbom (Eberle, Lucic), 18. Lucic (Letestu, McDavid) - 22. J. Ward (Donskoi, Vlasic), 46. P. Martin (Hertl), 64. M. Karlsson (Pavelski)Andrej Sekera (Edmonton) 21:42 min, -1 bod, 1 strela, 1 "hit", zblokoval 1 strelu