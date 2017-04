Video: V play-off NHL žiarili Crosby a Radulov, Sekera s plusovým bodom

Výborný výkon Fleuryho

OTTAWA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Tri body Sidneyho Crosbyho a 39 zákrokov gólmana Marca-Andreho Fleuryho boli základom úspechu hokejistov Pittsburghu nad súpermi z Columbusu 4:1 v druhom súboji 1. kola play-off NHL vo Východnej konferencii. Pittsburgh pôjde do Columbusu s výhodou 2:0 na zápasy.Kapitán Penguins Crosby v 9. min prvej tretiny otvoril skóre, čo bol v jeho podaní 50. gól vo vyraďovacej časti NHL. V druhej a tretej tretine potom pridal prvé asistencie pri zásahoch Jaka Guentzela a Jevgenija Malkina."Ak dokážete správne vyhodnotiť situáciu, je jedno, či je to krátka alebo dlhá prihrávka alebo prejdete cez chlapa, ktorý stojí proti vám. Mne sa to podarilo, ale podstatnejšie je, že to vychádzalo aj tímu ako celku. Preto sme uspeli," povedal Sidney Crosby na webe NHL. Fleury mal byť pôvodne iba náhradníkom pre play-off, ale zranenie Matta Murrayho všetko zmenilo.







Nečakaný strelci St. Louis

Trojbodový Radulov

Tridsaťdvarročný skúsený brankár má už 55 víťazstiev v zápasoch vyraďovacej časti NHL, ale dva v sérii dosiahol po troch rokoch.Zo 70 striel, ktoré dosiaľ v sérii na neho smerovali, pustil za chrbát len dve. "Cítil som sa istejšie ako v prvom stretnutí, lebo som vedel dopredu, že budem chytať. Podpora tribún bola skvelá," vyzdvihol aj divákov Fleury.Tréner Columbusu John Tortorella napriek dvom prehrám hľadal pozitíva. "Hrali sme to, čo sme chceli hrať. Som hrdý na tento klub. Teraz sa presunieme domov, aby sme si vylízali rany z úvodných dvoch zápasov," uviedol Tortorella.Rovnako stav 2:0 je aj v sérii Minnesota - St. Louis, ibaže dvakrát zvíťazili hostia. O druhý triumf St. Louis v St. Paul 2:1 sa postaral gólom 2:27 min pred koncom tretej tretiny útočník Jaden Schwartz. "Odviedli sme dobrú prácu, ale tá ešte nie je hotová. Vieme, že súperi teraz pôjdu do nás ešte dôraznejšie a že nás doma čakajú ešte ťažšie zápasy ako u nich," cituje Schwartza portál nhl.com.Aj v prípade St. Louis platí nepísané pravidlo play-off o nečakaných strelcoch. Obranca Joel Edmundson skóroval v oboch zápasoch na ľade Minnesoty, pričom predtým dal dovedna 3 góly v 69 stretnutiach základnej časti. "Také niečo sa mi stalo možno len na mládežníckom turnaji Peewee, keď som bol ešte útočník.Na tejto úrovni NHL určite nie," prezradil 23-ročný rodák z kanadského Brandonu.Predĺženie potrebovali hráči Montrealu na vyrovnanie série proti súperom z New Yorku. Rangers viedli v Montreale nad Canadiens až do poslednej minúty tretej tretiny 3:2, ale 18 sekúnd pred koncom vyrovnal český center Tomáš Plekanec a druhým hrdinom domácich sa stal Alexander Radulov.







Sekerov plusový bod

Štvrťfinále play-off NHL





hrá sa na štyri víťazstvá





Ruský krídelník a známy búrlivák sa postaral o rozhodnutie v 19. min predĺženia, keď pomedzi betóny brankára Henrika Lundqvista na dvakrát doťukol odrazený puk po strele Maxa Paciorettyho. "Som rád, že mi to vyšlo a vyrovnali sme sériu, Musíme hrať naďalej tak ako posledných 10 minút v riadnom hracom čase a potom v predĺžení, teda viac v ich obrannom pásme ako v našom," uviedol Alexander Radulov.Na švédskeho gólmana Rangers Lundqvista smerovalo až 58 pukov, s 54 si poradil, čo je pre skúseného Švéda osobné maximum v zápasoch play-off. "Dnes mal náš súper častú kontrolu nad pukom, v tomto odviedli výbornú prácu. Musíme sa z tejto prehry pozviechať a skoncentrovať sa na dva domáce súboje," pripomenul Lundqvist.Aj Edmonton vyrovnal krok v sérii so San Jose po víťazstve 2:0. Domáci dovolili hosťom iba 16 striel na bránku, sami skórovali dvakrát z 36 pokusov.Na úvodný gól Zacka Kassiana zo začiatku druhej tretiny nadviazal v 51. min kapitán Connor McDavid, ktorý po vypichnutí puku predviedol sólo z hĺbky obranného pásma a našiel priestor medzi betónmi Martina Jonesa.Slovenský obranca Andrej Sekera vo víťaznom tíme odohral 23:48 min, dvakrát vystrelil a pripísal si jeden plusový bod.5. Petry (Danault, Radulov), 16. Byron (Gallagher. Plekanec), 60. Plekanec (Radulov, Galchenyuk), 79. Radulov (Pacioretty, S. Weber) - 14. Grabner, 30. Rick Nash (Vesey, Holden), 35. Zuccarello (Brendan Smith, Stepan)







9. Crosby (Guentzel, Sheary), 28. Guentzel (Crosby, Cole), 43. Malkin (Crosby Cole), 60. Hörqvist (Cullen, Kühnhackl) - 27. Saad (Wennberg, S. Jones)







38. Parise (E. Staal, Suter) - 24. Edmundson (Berglund, Paajärvi), 58. Schwartz (Pietrangelo, Brodziak)







21. Kassian (Letestu), 51. McDavid (Nurse, Talbot)Andrej Sekera (Edmonton) odohral 23:48 min, 2 strely, 1 pluska







