Video: V Zápase hviezd NHL triumfovala Metropolitná divízia

Hráči výberu Metropolitnej divízie sa v kalifornskom Los Angeles stali víťazmi miniturnaja v rámci Zápasu hviezd NHL 2017. Vo formáte....

LOS ANGELES 30. januára (WebNoviny.sk) - Hráči výberu Metropolitnej divízie sa v kalifornskom Los Angeles stali víťazmi miniturnaja v rámci Zápasu hviezd NHL 2017.



Vo formáte troch stretnutí s dvoma polčasmi na 10 minút si v semifinále zástupcovia Metropolitnej divízie poradili so súpermi z Atlantickej divízie v exhibičnom duchu 10:6 a vo finále potom zdolali obhajcov celkového triumfu, hráčov Pacifickej divízie 4:3. Ešte predtým v druhom semifinále sa tešili hokejisti Pacifickej divízie z hladkého víťazstva nad rivalmi z Centrálnej divízie 10:3. .



O finálovom víťazstve rozhodli dva góly



O finálovom víťazstve Metropolitnej divízie rozhodli dva góly v rozpätí 5 sekúnd na rozhraní piatej a šiestej minúty druhého polčasu, ktoré dosiahli Cam Atkinsom a Wayne Simmonds. Otočili nimi vývoj skóre z 2:3 na konečných 4:3. V druhej polovici zápasu chránil bránku neskorších víťazov Braden Holtby (Washington), ktorý za svoj chrbát nepustil ani jeden puk. Víťazný tím získal prémiu 1 milión amerických dolárov.



V Staples Center, domovskom stánku hokejistov Los Angeles Kings, sa hralo atraktívnym systémom troch proti trom. Každý zo štvorice výberov jednotlivých divízii NHL zostavili z 11 hráčov: dvoch brankárov, troch obrancov a šiestich útočníkov.



Za najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP) vyhlásili už spomenutého útočníka víťazného "metropolitného" tímu Wayna Simmondsa (Philadelphia), ktorý vo dvoch zápasoch strelil dovedna tri góly. Kapitánom víťazného tímu bol Sidney Crosby z Pittsburghu, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.







Crosbyho partnerom na striedačke i ľade Ovečkin



Crosbyho partnerom na striedačke aj na ľade bol okrem iných aj ruský velikán z Washingtonu Alexander Ovečkin. Trénerom víťazného tímu bol legendárny líder historických štatistík produktivity NHL Wayne Gretzky, ktorý nahradil pôvodne nominovaného Johna Tortorellu. Ten dal pred All Star víkendom v Los Angeles prednosť starostlivosti o chorého psa.



"Je ním desaťročná pitbulka Emma. Patrí Tortorellovmu synovi Nickovi, ktorý je ako profesionálny vojak momentálne v zahraničí," informoval portál ESPN. Slovenskí hokejisti v Zápase hviezd chýbali druhý rok po sebe.



"Prišiel som sem s cieľom urobiť všetko pre to, aby som v tejto konkurencii nevyzeral ako idiot. To množstvo skvelých hráčov okolo mňa... Aj som sa pristihol pri myšlienke pokloniť sa im všetkým. Nakoniec to však pre mňa dopadlo veľmi dobre. Strelil som pár veľkých gólov. Bolo skvelé zahrať s týmito velikánmi hokeja," uviedol Wayne Simmonds na webe NHL. "Keď sa dostanete do finále, zakaždým chcete zvíťaziť. Takto to funguje, sme súťaživí. Videli ste tú intenzitu, pokrývanie hráčov, blokovanie striel? Ako plynul zápas, stupňovala sa nervozita pri tesnom skóre. Je to úplne normálne, že sme to takto prežívali," zhodnotil Sidney Crosby.



All Star Game 2017 - výsledky:



Semifinále:



Pacifická divízia - Centrálna divízia 10:3 (5:1, 5:2)



Góly: 3. Fowler (J. Gaudreau, Horvat), 4. Carter (Doughty), 8. McDavid (Kesler), 8. Burns (McDavid), 10. Doughty (Pavelski, Carter), 13. J. Gaudreau (Horvat, Fowler), 15. Pavelski (Carter, Doughty), 16. Kesler (Burns, McDavid), 17. Horvat (Fowler), 17. J. Gaudreau (Fowler, S. Jones) - 8. Toews, 13. P.K. Subban (Seguin), 15. Tarasenko (Seguin)



Atlantická divízia - Metropolitná divízia 6:10 (3:3, 3:7)



Góly: 5. Kučerov (Trocheck, Hedman), 7. Hedman (Kučerov, Trocheck), 8. E. Karlsson (Okposo), 11. Matthews (Marchand, Sh. Weber), 14. Kučerov (Trocheck), 19. Trocheck (Kučerov) - 3. Simmonds, 5. Simmonds, 9. Tavares (Atkinson), 12. Tavares (Atkinson, Faulk), 12. S. Jones (Hall), 12. Hall, 17. Crosby (Faulk, Ovečkin), 17. Atkinson (Tavares), 18. Atkinson (Tavares), 20. Ovečkin (Crosby, Faulk)



Finále:



Pacifická divízia - Metropolitná divízia 3:4 (3:2, 0:2)



Góly: 1. Pavelski (Doughty, Carter), 5. McDavid (Kesler), 8. Horvat (J. Gaudreau) - 2. S. Jones (Hall, Faulk), 5. Faulk (Tavares), 15. Atkinson, 16. Simmonds (Hall)



Zostava víťazného tímu: Sergej Bobrovskij (Columbus), Braden Holtby (Washington) - Justin Faulk (Carolina), Ryan McDonagh (New York Rangers), Seth Jones - Cam Atkinson (obaja Columbus), Alexander Ovečkin (Washington), John Tavares (New York Islanders), Wayne Simmonds (Philadelphia), Taylor Hall (New Jersey), Sidney Crosby (Pittsburgh)