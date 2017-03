Video: V NBA sa darilo domácim, Warriors prehrali v Chicagu

NEW YORK 3. marca (WebNoviny.sk) - Prvýkrát od apríla 2015 prehrali basketbalisti Golden State v základnej časti NBA dva zápasy za sebou. Po utorňajšom nezdare na palubovke Washingtonu 108:112, kde mužstvo minimálne na mesiac prišlo o Kevina Duranta, podľahli Warriors aj vo štvrtok v Chicagu 87:94.



"Bola to parádna séria a tušili sme, že v určite fáze sezóny sa skončí. Nie je prekvapenie, že sa to udialo práve na tomto tripe. Bez KD to budú krušné chvíle, ale dostaneme sa z toho," verí tréner Steve Kerr, ktorého jeho zverenci vo štvrtok nepotešili tohtosezónnym streleckým minimom. .







Stále však zostávajú na čele celej NBA, a to s bilanciou 50 víťazstiev a 11 prehier a ako jediný tím už majú istú účasť v play-off. Oklahome nestačilo v Portlande ani 45 bodov Russella Westbrooka, ktorý premenil iba 12 z 36 striel, ale všetkých 15 trestných hodov. Thunder vo vyrovnanom stretnutí nezvládli záver a prehrali 109:114.



Sumáre NBA:



Chicago – Golden State 94:87 (19:26, 28:25, 32:22, 15:14)



Najviac bodov: J. Butler 22, Portis 17 (13 doskokov), Wade 12 – Stephen Curry 23, K. Thompson 13, Draymond Green 12



Phoenix – Charlotte 120:103 (28:32, 33:26, 33:33, 26:12)



Najviac bodov: Chriss 17, A. Williams (12 doskokov) a Warren po 16 – K. Walker 26, Marvin Williams 19, Kaminsky 16



Portland – Oklahoma City 114:109 (26:24, 31:36, 24:25, 33:24)



Najviac bodov: Lillard 33, Nurkič (12 doskokov) a McCollum po 18 – Westbrook 45 (6 trojok), Kanter 18 (10 doskokov), T. Gibson 15