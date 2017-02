Video: V Lučenci sa iskrilo, zápas extraligy nedohrali

Stredajšie stretnutie Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy mužov 20162017 medzi MBK Lučenec a MBK Handlová predčasne ukončili v poslednej....

LUČENEC 9. februára (WebNoviny.sk) - Stredajšie stretnutie Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy mužov 2016/2017 medzi MBK Lučenec a MBK Handlová predčasne ukončili v poslednej štvrtine za stavu 66:48. Hostia po vylúčení trénera Marka Cvetkoviča opustili palubovku a odmietli pokračovať v zápase. O jeho ďalšom osude by sa malo rozhodnúť za "zeleným stolom".



"V tomto zápase bolo jednoznačne mnoho chýb a konflikt bol už len vyhrotením celej situácie. My ako tím sme sa postavili za trénera, rozhodcovia povylučovali nejakých hráčov, čo bol dôvod, prečo všetci ostatní, ktorí sme zostali na palubovke, sme sa zdvihli a odišli protestne do šatne," komentoval na oficiálnej stránke súťaže rozohrávač Handlovej Ondrej Haviar. .