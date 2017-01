Video: Tsonga vyzve Wawrinku vo štvrťfinále Australian Open

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka a Francúz Jo-Wilfried Tsonga utvorili prvú známu štvrťfinálovú dvojicu vo dvojhre mužov na melbournských grandslamových Australian Open.



Miestny šampión spred troch rokov Wawrinka nasadený ako štvrtý si v nedeľu v osemfinálovom 4. kole poradil s Talianom Andreasom Seppim 7:6 (2), 7:6 (4), 7:6 (4). V prvej aj tretej časti zmazal manko brejku, v druhom prípade to dokonca bolo cez setbal. Finalista edície 2008 Tsonga, ktorý je dvanástkou "pavúka", prekonal Brita Daniela Evansa 6:7 (4), 6:2, 6:4, 6:4.







Tridsaťjedenročný Wawrinka má proti rovesníkovi Tsongovi bilanciu 4:3, pričom na tvrdom povrchu sa stretli len raz a Francúz už pred desiatimi rokmi v Metz uspel 6:7 (6), 6:4, 6:4. V semifinále vrcholného antukového Roland Garros 2015 sa Švajčiar presadil 6:3, 6:7 (1), 7:6 (3), 6:4 a napokon dobyl Pohár mušketierov. Medzičasom pridal svoj tretí titul z Majors na newyorských US Open 2016.



V nedeľu postúpil do štvrťfinále aj Nemec Mischa Zverev, ktorý senzačne vyradil britského lídra singlového renkingu ATP Andyho Murrayho 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 a čaká na úspešného z duelu Roger Federer (Švaj.-17) - Kei Nišikori (Jap.-5). Osemfinálové súboje v dolnej polovici žrebu prídu na rad v pondelok.