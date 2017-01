Video: Trump odmietol dať priestor na otázku reportérovi CNN

Novozvolený prezident USA Donald Trump na tlačovej konferencii v newyorskom mrakodrape Trump Tower slovne napadol reportéra televízie CNN,....

NEW YORK 12. januára (WebNoviny.sk) - Novozvolený prezident USA Donald Trump na tlačovej konferencii v newyorskom mrakodrape Trump Tower slovne napadol reportéra televízie CNN, odmietol mu dať priestor na otázku a označil jeho mediálnu spoločnosť a tiež webovú stránku BuzzFeed za šíriteľov "nepravdivých správ".



Reportér CNN Jim Acosta žiadal na tlačovej konferencii o možnosť položiť otázku Trumpovi, ktorý sa o deväť dní, 20. januára, ujme prezidentského úradu.



Americký predstaviteľ uviedol, že najvyššie postavení pracovníci amerických tajných služieb minulý týždeň Trumpa informovali o nepodloženej správe, že Rusko o ňom zhromaždilo kompromitujúce materiály týkajúce sa jeho súkromia a financií.







Slovná prestrelka Trumpa a Acostu



O prípade najprv informovala televízia CNN, a to v utorok 10. januára. Internetové médium BuzzFeed neskôr zverejnilo aj súhrn obvinení z tejto správy. Jedno sa napríklad zaoberalo Trumpovým sexuálnym správaním v Rusku, ďalšie zasa jeho finančnými aktivitami a iné stretnutiami Trumpových spolupracovníkov s Rusmi počas volebnej kampane, ako uviedla tlačová agentúra DPA.



Súhrn obvinení je samostatným materiálom, teda nie je súčasťou tajnej správy, podľa ktorej je Rusko podozrivé z pokusov zasahovať do amerických prezidentských volieb v prospech Trumpa.



Trump povedal Acostovi: "Vaša mediálna organizácia je príšerná. Nedám vám priestor na otázku." Acosta zareagoval: "Novozvolený pán prezident, to nie je primerané." Trump na svojej prvej tlačovej konferencii od víťazstva vo voľbách z 8. novembra 2016 povedal novinárom, že spomínané nepodložené obvinenia "sa nikdy nemali dostať na verejnosť".



Zverejnenie informácií je "hanbou" a dopustili sa ho "chorí ľudia", dodal. Zdôraznil, že ak správu nechali uniknúť na verejnosť tajné služby, budú "mať na sebe obrovskú škvrnu". Americké médiá zdôrazňovali, že nedokážu overiť pravosť tvrdení a že spomínaná nepodložená správa obsahuje niektoré nesprávne informácie.



Kto prevezme kontrolu nad jeho firmami?



Trump sa v stredu poďakoval tým americkým médiám, ktoré vyjadrili pochybnosti o správe.



Na tlačovej konferencii mal Trump pôvodne predovšetkým vysvetliť, ako pôsobenie v prezidentskej funkcii oddelí od svojich rozsiahlych medzinárodných podnikateľských záujmov a aktivít, aby sa nedostal do konfliktu záujmov.



K tejto záležitosti povedal, že úplnú kontrolu nad jeho firmami, združenými v spoločnosti Trump Organization, prevezmú po jeho nástupe do Bieleho domu dvaja synovia Donald Trump ml. a Eric Trump. Okrem toho plánuje uložiť všetok svoj majetok z podnikania do fondu.



Tlačová konferencia sa konala práve v čase, keď Trumpom vybratý kandidát na amerického ministra zahraničných vecí Rex Tillerson podstupoval schvaľovací híring v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy. Vysvetľoval postoje a budúcu zahraničnú politiku napríklad voči Rusku.