Video: Tri roky po nehode vyzdvihli na hladinu potopený trajekt Sewol

Proces potrvá niekoľko dní

Väčšina z obetí tragédie boli študenti

SOUL 23. marca (WebNoviny.sk) - Juhokórejský trajekt Sewol o hmotnosti 6800 ton, ktorý sa prevrátil a potopil v rozbúrenom mori pri pobreží krajiny pred takmer troma rokmi, vo štvrtok pomaly vytiahli na hladinu. Pri nehode dňa 16. apríla 2014 zahynulo 304 ľudí, zväčša stredoškolákov na školskom výlete.Po dlhých hodinách skúšok a príprav pracovníci na dvoch nákladných člnoch začali v stredu v noci záchrannú operáciu. Pod vrak ležiaci vyše 40 metrov pod hladinou pri ostrove Čindo neďaleko juhozápadného pobrežia Kórey, umiestnili potápači 66 oceľových lán pripojených ku kovovým zdvíhacím plošinám, ktorých montážou strávili celé mesiace. .Ráno sa pravobok trajektu Sewol objavil nad hladinou, čo umožnilo pracovníkov vyliezť naň a pripevniť ho pevnejšie k nákladným člnom. Následne by sa malo začať s nakladaním vraku do čiastočne ponorného plavidla, ktoré ho prevezie na pevninu. Očakáva sa, že celý proces, vrátane odčerpania vody a paliva z potopeného trajektu, potrvá niekoľko nadchádzajúcich dní.Potrebné testy na zdvihnutie vraku vykonali potápači ešte v nedeľu, celá operácia sa však začala až v stredu, keďže niektoré z oceľových lán sa pri skúške zaplietli.Pri potopení trajektu Sewol zahynulo 16. apríla 2014 oficiálne 295 ľudí, pričom deväť je doposiaľ nezvestných. Rodiny týchto nezvestných teraz dúfajú, že ich telá objavia vo vraku lode. Väčšina z obetí tragédie boli študenti, ktorí smerovali na exkurziu na ostrov Čedžu. Zachrániť sa podarilo iba 172 zo 476 ľudí na palube.Kapitán trajektu prežil a odpykáva si doživotný trest. Súd ho uznal vinným zo zabitia z úmyselnej nedbanlivosti, pretože opustil trajekt bez toho, aby vydal príkaz na jeho evakuáciu.Trajekt pôvodne plánovali vyzdvihnúť z mora do konca minulého roka, ale proces sa oneskoril v dôsledku silných morských prúdov a nepriaznivého počasia.