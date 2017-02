Video: Trápna chvíľa pre Djokoviča, zotrela ho manželka

Manželka Jelena v priamom prenose vyčítala srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi nezdvorilosť, keď si to uvedomila, stuhla. Upozornili....

MONTE CARLO 24. februára (WebNoviny.sk) - Manželka Jelena v priamom prenose vyčítala srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi nezdvorilosť, keď si to uvedomila, stuhla. Upozornili na to viaceré zdroje aj s priložením videa, napríklad The Telegraph.



Životná partnerka nedávneho lídra svetového rebríčka 12 minút prenášala na facebooku prípravu 29-ročného Belehradčana pred turnajmi v Acapulcu, Indian Wells a Miami. Djokovič chcel po tréningu poďakovať fanúšikom a žiadal si detailnejší záber, nespokojne zobral telefón svojej polovičke. .



"Kde sú tvoje spôsoby? Ďakujem, láska, ďakujem. Nebolo by správne povedať to nejako takto!?" ohradila sa Jelena. Potom si uvedomila, že replika išla von, a v zábere sa objavila jej zaskočená tvár. Dvojica spolu má syna Stefana, ktorý sa narodil v októbri 2014. Pred necelými dvoma týždňami Blic vyrukoval s tvrdením, že Djokovičova pani je tehotná a má augustový termín. Pár je spolu od roku 2005, zasnúbil sa v septembri 2013 a svadbu mal 10. júla 2014.