Video: Trajekt Sewol, v ktorom našlo smrť vyše tristo ľudí, dotiahli do prístavu

Vytiahli ho minulý týždeň

SOUL 31. marca (WebNoviny.sk) - Do juhokórejského prístavu Mokpcho dorazil dnes hrdzavejúci trajekt Sewol, ktorý minulý týždeň vyzdvihli tri roky od stroskotania z morského dna. V prístave trajekt dôkladne prehľadajú v snahe nájsť telesné pozostatky deviatich nezvestných cestujúcich. Pri nehode trajektu, ktorý sa v rozbúrenom mori 16. apríla 2014 prevrátil a potopil, zahynulo 304 ľudí.Príbuzní obetí sledovali prístavných robotníkov, ako zakotvujú ťažkú nákladnú loď prepravujúcu vrak trajektu. Nájdenie posledných nezvestných obetí nehody by uzavrelo jednu z najtragickejších nehôd v Južnej Kórei. Väčšina z jej obetí boli tínedžeri na školskom výlete. Hnev obyvateľov nad tým, čo považovali za nedostatočné úkony úradov na záchranu ich detí, prispel k zosadeniu prezidentky Pak Kun-hje, ktorú dnes zatkli na základe obvinení z korupcie.Záchranné tímy na dvoch lodiach dokončili minulý týždeň náročnú operáciu vyzdvihnutia trajektu na hladinu po mesiacoch príprav. Očakáva sa, že potrvá niekoľko dní, kým ho v prístave zložia z prepravnej lode a vyčerpajú z neho vodu a palivo. Trajekt potom presunú do suchého doku, kde ho budú týždne čistiť a posudzovať bezpečnosť jeho skorodovaného trupu.

Začnú pátrať po nezvestných

Následne v ňom začnú vyšetrovatelia pátrať po nezvestných obetiach a stopách toho, čo by mohlo ďalej vysvetliť príčinu jeho potopenia. Doterajšie závery hovoria o tom, že prevážal priťažký a navyše nevhodne uskladnený náklad, ako aj o ďalších pochybeniach jeho posádky. Podľa juhokórejského ministerstva oceánov povedie pátranie 100-členný tím vládnych vyšetrovateľov a expertov súdneho lekárstva. Ich činnosť bude monitorovať osemčlenná občianska komisia.Vládni predstavitelia a rodiny obetí sa rozchádzajú v názore na to, ako by mali vyšetrovatelia teraz postupovať. Úrady chcú odrezať z trajektu osobné kabíny a následne ich prehľadať. Domnievajú sa, že tým urýchlia prácu, a tiež to považujú za bezpečnejšie pre vyšetrovateľov. Rodiny obetí sa však obávajú, že pri odrezávaní kabín môžu poškodiť prípadné pozostatky nezvestných obetí.