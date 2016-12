Video: Toto bol najkrajší gól mesiaca vo Fortuna lige

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Futbalový krídelník v službách AS Trenčín Milan Kvocera získal ocenenie pre autora Gólu mesiaca november a stal sa posledným jesenným víťazom fanúšikovskej ankety v rámci najvyššej slovenskej dlhodobej súťaže Fortuna ligy 2016/2017.



Odchovanec AS Trenčín skóroval "maradonovským" spôsobom po krásnom sóle od polovice ihriska v zápase 17. kola v Ružomberku, keď v 76. min poslal hosťujúci tím do vedenia 3:2 - tento duel 27. novembra pod Čebraťom sa však napokon skončil nerozhodne 3:3. Pre úradujúceho majstra je Kvocerov triumf premiérový v tejto ankete počas aktuálnej sezóny, naposledy sa z hráčov trenčianskeho klubu radoval obranca Martin Šulek ešte na konci predchádzajúceho súťažného ročníka.



Milan Kvocera, ktorý oslávi s príchodom nového roka len svoje 19. narodeniny (nar. 1. januára 1998), dostal 43,1 percenta hlasov fanúšikov. Druhé miesto obsadil srbský obranca FC DAC 1904 Dunajská Streda Marko Živkovič (40,1 %), tretia pozícia už s výraznejším odstupom patrí stopérovi MŠK Žilina Denisovi Vavrovi (11,8 %). Informácie sú z oficiálneho webu Fortuna ligy.