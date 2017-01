Video: Torontskí jašteri boli v San Antoniu bezzubí

Len 82 nastrieľaných bodov v utorňajšom zápase pod košmi San Antonia je tohtosezónne strelecké minimum basketbalistov Toronta Raptors v NBA.....

NEW YORK 4. januára (WebNoviny.sk) - Len 82 nastrieľaných bodov v utorňajšom zápase pod košmi San Antonia je tohtosezónne strelecké minimum basketbalistov Toronta Raptors v NBA. "Jašteri" boli na palubovke Spurs takmer bezzubí: premenili iba 31 z 83 pokusov z hry, za svojím priemerom zaostali až o 29 bodov a odišli s výpraskom 82:110.



"Nakopali nám zadky," nemohol to vari jasnejšie pomenovať rozohrávač Kyle Lowry, ktorého Spurs udržali na 6 bodoch za 29 minút na ihrisku pri streľbe 0/7 spoza trojkového oblúka. Nebyť solídneho výkonu DeMara DeRozana (26 bodov, z hry 12/21), Raptors by opustili Texas s ešte väčšou nakladačkou. "Vedeli sme, že DeRozan a Kyle sú ich hlavné ofenzívne hrozby, čiže práve im sme to chceli čo najviac sťažiť," vysvetľoval pivot Pau Gasol.



Hostia odmietali reči o únave, hoci odohrali šiesty zápas vonku za dvanásť dní. San Antonio predviedlo 55-percentnú úspešnosť streľby z hry a dovedna 32 asistencií svedčí o kolektívnom výkone mužstva. "Takto sa tu hrá, neváhame s prihrávkou navyše, aby sme našli lepšie postaveného spoluhráča," podotkol 23-bodový LaMarcus Aldridge. Ešte o dva viac dal najlepší strelec tímu Kawhi Leonard. Po pomalšom rozbehu vo svojom AT&T Center (4-4) zvíťazili Spurs už v ôsmom domácom zápase za sebou.







Sumáre:



Philadelphia - Minnesota 93:91 (29:16, 28:26, 22:26, 14:23)



Najviac bodov: Embiid 25, Ilyasova 19, Covington 13 (10 doskokov) - LaVine 28, Towns 23 (15 doskokov)



Boston - Utah 115:104 (28:29, 26:16, 31:29, 30:30)



Najviac bodov: I. Thomas 29 (5 trojok, 15 asistencií), Crowder (5 trojok) a Horford po 21 - Hayward 23, Joe Johnson 17, Diaw 15



Detroit - Indiana 116:121 (28:36, 32:30, 32:26, 24:29)



Najviac bodov:T. Harris 22, R. Jackson (12 asistencií) a Drummond (14 doskokov) po 20 - George 32, M. Turner a Teague po 17



Dallas - Washington 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)



Najviac bodov: H. Barnes 26, Deron Williams 21, D. Harris 17 - Wall 27, Beal 25, Porter a Markieff Morris po 13



San Antonio - Toronto 110:82 (29:18, 31:23, 28:17, 22:24)



Najviac bodov: K. Leonard 25 (5 trojok), Aldridge 23, T. Parker 15 - DeRozan 26, Ross 17, Joseph 11



Denver - Sacramento 113:120 (28:29, 23:31, 37:34, 25:26)



Najviac bodov:Gallinari 24, Jokič 18, Nurkič 16 - Cousins 31, D. Collison 26, Afflalo 19



Phoenix - Miami 99:90 (28:29, 28:23, 27:14, 16:24)



Najviac bodov: D. Booker 27, Chriss 18, Bledsoe 17 - Dragič 24, Reed 22 (18 doskokov), Ellington 12



Los Angeles Lakers - Memphis 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25)



Najviac bodov: N. Young 20 (6 trojok), Randle 19 (14 doskokov, 11 asistencií), Russell 18 (6 trojok) - M. Gasol 22, Conley 21, V. Carter 12