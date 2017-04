Video: Toronto naštartoval X-faktor Powell, Warriors sú v konferenčnom semifinále NBA

Curry nastrieľal 37 bodov

NEW YORK 25. apríla (WebNoviny.sk) - Toronto je jedno víťazstvo od postupu do semifinále Východnej konferencie NBA proti obhajcovi titulu Clevelandu. Kevin Durant je späť, Portland končí - basketbalisti Golden State napodobnili svojho premožiteľa z vlaňajšieho finále play-off NBA Cleveland a v najkratšom možnom termíne si zabezpečili postup do druhého kola.V pondelok nenechali nič na náhodu, už v prvej štvrtine nasúkali Portlandu na jeho palubovke 45 bodov, postupne si vybudovali až 33-bodový náskok a potom už s prehľadom dotiahli do víťazného konca aj štvrtý zápas 128:103.Stephen Curry nastrieľal 37 bodov vrátane ďalekonosnej trojky z vyše deviatich metrov v závere úvodnej dvanásťminútovky a v tej poslednej už sledoval dianie len z lavičky.

Warriors neublížili ani zdravotné problémy trénera Steva Kerra, ktorý obidva zápasy v Portlande sledoval len z hotela. Zastúpil ho Mike Brown.Durant po dvojzápasovom výpadku pre zranenie ľavého lýtka skončil s 10 bodmi, na palubovke strávil 21 minút. Súper Golden State pre 2. kolo vzíde zo série medzi Utahom a Los Angeles Clippers, stav je vyrovnaný 2:2.Toronto je jedno víťazstvo od postupu do semifinále Východnej konferencie proti obhajcovi titulu Clevelandu. V sérii s Milwaukee vedie po pondelňajšom triumfe 118:93 už 3:2 na zápasy, hoci zaostávalo 1:2, a vzýva najmä Normana Powella.

Tréner Dwane Casey si nevie vynachváliť jeho zaradenie do základnej zostavy. V piatom zápase sa mu krídelník odvďačil 25 bodmi, čo je jeho kariérne maximum v play-off.„V tejto sérii sa stal X-faktorom,“ vyhlásil Casey a súhlasí s ním aj kouč Bucks Jason Kidd: „Powell priniesol do hry veľa energie na oboch stranách ihriska a súper z toho profituje. Hrá veľmi tvrdo a ešte k tomu má dobrú streľbu. Stačí sa pozrieť na štatistiky, posledné dva zápasy strhol Toronto svojou energiou a duchom.“ Šiesty duel je na programe vo štvrtok v Milwaukee.Séria medzi Atlantou a Washingtonom je o jeden zápas pozadu, po štvrtom zavládol remízový stav 2:2. Hawks sa prvý raz v play-off mohli výraznejšie oprieť o Dwighta Howarda, ktorý mal už po dvoch štvrtinách na konte double-double a skončil so 16 bodmi a 15 doskokmi. Sedem hráčov Atlanty nastrieľalo dvojciferný počet bodov. Hosťom nestačil lepší večer v podaní dvojice Bradley Beal (32 bodov), John Wall (22 bodov a 10 asistencií).VÝCHODNÁ KONFERENCIAToronto – Milwaukee 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20) – stav série 3:2Najviac bodov: Norman Powell 25, Ibaka 19, DeRozan 18 – Antetokunmpo 30, Brogdon 19, Monroe 11Atlanta – Washington 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24) – stav série 2:2Najviac bodov: Millsap 19, Schroder 18, Howard (15 doskokov) a Bazemore po 16 – Beal 32, Wall 22 (10 asistencií), Porter a Bogdanovič po 13ZÁPADNÁ KONFERENCIAPortland – Golden State 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22) – konečný výsledok série 0:4* Golden State postúpilo do semifinále Západnej konferencieNajviac bodov: Lillard 34, Aminu 25, Napier 14 – Stephen Curry 37, Draymond Green 21, Klay Thompson 18