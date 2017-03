Video: Thornton si pripísal jubilejnú tisícu asistenciu, Slováci s mínuskami

Sumáre:

Ottawa - Boston 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

NEW YORK 7. marca (WebNoviny.sk) - Pätnásťzápasová domáca víťazná šnúra hokejistov Washingtonu v NHL 2016/2017 sa v pondelok skončila. Capitals, ktorí v nedobytnom Verizon Center neprehrali od 29. decembra, podľahli Dallasu na čele s Karim Lehtonenom 2:4. Fínsky brankár predviedol 42 zákrokov."Takúto výpomoc vzadu občas potrebujeme. Dnes bol rozhodne našou prvou hviezdou," poznamenal na webe nhl.com útočník Patrick Sharp, ktorý v predposlednej minúte do prázdnej bránky spečatil víťazstvo hostí. Stars viedli v 26. min už 3:0 a vyhnali Bradena Holtbyho z bránky..Boston prehral v Ottawe 2:4, keď už po štyroch minútach zaostával 0:2. Zdeno Chára a Peter Cehlárik v drese hostí mali na konte po jednom mínusovom bode. "Bol to pre nás akoby zápas play-off, tak sme k nemu pristúpili, to nás motivovalo. Rozdiel v náš prospech robili tie malé detaily ako zblokované strely, clonenie pre bránkou či dobrá prvá prihrávka," skonštatoval strelec druhého gólu Jean-Gabriel Pageau. Siedmi Senators v tabuľke Východnej konferencie odskočili Bruins už na štyri body a navyše majú dve stretnutia k dobru.Joe Thornton sa stal trinástym hokejistom histórie NHL s tisíckou asistencií na konte. Tridsaťsedemročný kanadský stredný útočník sa jubilejnou prihrávkou podieľal na rozhodujúcom treťom góle San Jose vo Winnipegu, kde Sharks zvíťazili 3:2. Thornton počas kariéry nastrieľal aj 382 gólov v 1432 vystúpeniach. Slovenský útočník Jets Marko Daňo za jedenásť minút nebodoval, v štatistikách mal okrem dvoch striel a štyroch "hitov" aj jeden mínusový bod.2. Brassard (Burrows, Methot), 4. Pageau (Phaneuf), 48. Hoffman (E. Karlsson, Phaneuf), 60. Burrows (Mark Stone, E. Karlsson) - 19. P. Bergeron (Krug), 50. Marchand (Pastrňák, Krug)Zdeno Chára 21:20 min, 3 strely, 4 "hity", -1 bod, Peter Cehlárik (obaja Boston) 16:07 min, 1 strela, -1 bod







Tampa Bay - New York Rangers 0:1 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

64. Zibajenad (McDonagh)







Washington - Dallas 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

36. Nicklas Bäckström (Shattenkirk, Orpik), 53. Oshie (Alzner, Nicklas Bäckström) - 2. Shore (Sharp, Johns), 25. Faksa, 26. Spezza (Jamie Benn, Seguin), 59. Sharp (Klingberg)







Winnipeg - San Jose 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

12. Morrissey, 60. Scheifele (Ehlers, Laine) - 10. Pavelski (M. Karlsson, Dillon), 48. Bödker (Couture), 60. Pavelski (Vlasic, J. Thornton)Marko Daňo (Winnipeg) 11:05 min, 2 strely, 4 "hity", -1 bod