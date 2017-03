Video: Tatarova asistencia Detroitu nepomohla, Lundqvist dosiahol ďalší míľnik

Sumáre:

Columbus - New Jersey 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

NEW YORK 8. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar štvrtú sezónu NHL po sebe nazbieral minimálne tridsať kanadských bodov. Krídelník Detroitu sa na túto métu opäť dostal v utorňajšom zápase v Toronte, kde však napriek jeho pätnástej asistencii v ročníku Red Wings podľahli tesne 2:3 a vo Východnej konferencii zostávajú prikovaní o poslednú priečku. Tatar odohral solídny zápas, okrem bodu mal za viac než 19 minút na ľade v štatistikách tri strely, tri "hity" a dve plusky. V 64 dueloch nastrieľal aj 15 gólov.Ruský brankár Sergej Bobrovskij si udržal čisté konto tretí raz za sebou a Columbus zdolal New Jersey 2:0. Dvadsaťosemročný rodák z Novokuznecka pochytal všetkých 33 striel Devils a počas úspešnej série zneškodnil všetkých 91 pokusov súperov. Troma shutoutmi po sebe vyrovnal klubový rekord Steva Masona zo záveru decembra 2008.."Je to zásluha celého kolektívu. Dnes večer si to užijem a pripravím sa na ďalší zápas. Ešte sme neskončili," citoval server nhl.com Bobrovského, ktorý môže natiahnuť sériu v najbližšom vystúpení proti Buffalu, ak dostane príležitosť. Bobrovskij má na konte šesť čistých štítov v tejto sezóne a celkovo osemnásť v kariére.Vydarený večer má za sebou aj švédsky gólman Henrik Lundqvist, ktorý na ľade Floridy pochytal až 43 striel a dosiahol svoje 404. víťazstvo v kariére. V historickom rebríčku o jedno prekonal Granta Fuhra a patrí mu 10. priečka. Severana v službách New Yorku Rangers už iba tri výhry delia od deviateho muža poradia Glena Halla (407), na prekonanie ôsmeho Tonyho Esposita (423) môže pomýšľať v nasledujúcej sezóne.Lundqvist je medzi aktívnymi brankármi na druhej priečke za Robertom Luongom (453), na čele rebríčka dlhodobo neohrozene figuruje Martin Brodeur (691). Práve tohto lídra štatistík prekonal Švéd v počte víťazstiev v prvých dvanástich sezónach v NHL. "Som hrdý, veľmi hrdý. Pracujem skutočne tvrdo už dvanásť rokov. Samozrejme, vytúženým cieľom zostáva zisk Stanleyho pohára," podotkol Lundqvist.50. O. Bjorkstrand (Gagner, Hartnell), 59. Atkinson (Dubinsky, S. Jones)







Buffalo - Philadelphia 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

16. E. Kane (Ristolainen, Eichel), 28. Eichel (OReilly), 55. Eichel (Franson, E. Kane) - 5. Read (Gudas, Cousins), 25. Gudas (Couturier), 34. Weal (Voráček, Couturier), 39. C. Giroux (Del Zotto, Weal), 43. VandeVelde (Del Zotto, Konecny), 46. Konecny (Gudas)







Florida - New York Rangers 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

32. Vanek (R. Smith, Trocheck), 57. Ekblad (Trocheck, J. Jokinen) - 10. Kreider (Kampfer, Zuccarello), 13. T. Glass (Lindberg, J.T. Miller), 25. Hayes (Skjei), 34. Holden (Lindberg, T. Glass), 59. Bučnevič (Rick Nash)







Toronto - Detroit 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

2. Marčenko (Bozak, Marner), 7. J. van Riemsdyk (Bozak, Marner), 26. Kadri (W. Nylander, Hunwick) - 40. Nyquist (Zetterberg, TATAR), 41. Nyquist (M. Green, Zetterberg)Tomáš Tatar (Detroit) 19:09 min, 0+1, 3 strely, +2 body, 3 "hity"







Minnesota - St. Louis 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

60. M. Koivu (Suter, Mikael Granlund) - 11. Perron (Parayko, Steen), 52. Tarasenko (Schwartz, Pietrangelo)







Colorado - Carolina 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

39. Landeskog (Barrie, Barberio), 40. Barrie (Andrighetto, Ťutin), 60. MacKinnon (Comeau, Barrie) - 7. Faulk (Skinner, Slavin)







Edmonton - New York Islanders 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

23. Kassian (Benning, Caggiula) - 18. Ho-Sang (Hickey, Price), 30. Lee (Bailey, Tavares), 48. Ladd (Nelson, Hickey), 59. Lee (Tavares, De Haan)Andrej Sekera (Edmonton) 22:04 min, 4 strely, +1 bod







Anaheim - Nashville 4:3 po sam. nájazdoch (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

15. Getzlaf (Vatanen, Fowler), 34. N. Ritchie (Getzlaf, Fowler), 40. Rakell (Eaves, Getzlaf), rozhodujúci sam. nájazd Eaves - 5. C. Wilson (Neal, Järnkrok), 7. Ellis (Subban, Fisher), 32. F. Forsberg (Järnkrok)







Vancouver - Montreal 1:2 po predĺžení (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

53. Chaput (Edler, Stecher) - 4. T. Mitchell (A. Markov, Shaw), 62. Byron (Galchenyuk)