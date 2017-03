Video: Tatar zarmútil Slovákov v Chicagu, zahviezdil dvoma gólmi a ukončil ich sériu

Hossova asistencia nestačila

Fleury sa posunul na 15. miesto v historickej tabuľke

Sumáre nočných piatkových zápasov NHL:

DETROIT 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar dvakrát skóroval a pridal aj jednu asistenciu pri víťazstve Detroitu Red Wings nad Chicagom Blackhawks 4:2. Red Wings ukončili sériu výhier Chicaga v zápasoch hraných vonku, ktorá sa zastavila na čísle 8. V bránke Detroitu sa po zranení prvýkrát od decembra predstavil Jimmy Howard. "Na začiatku som pociťoval miernu nervozitu. Bol som však schopný sa upokojiť. Akonáhle som chytil nejaké puky v poslednej minúte prvej tretiny, cítil som sa v bránke viac a viac ako doma," povedal Howard.Hoci inkasoval už z prvej strely, napokon si pripísal 24 úspešných zákrokov a doviedol svoj tím k víťazstvu. Jeho náprotivok zo Chicaga Corey Crawford chytil o jednu strelu viac, z dvoch bodov sa však netešil. Prehral už druhé stretnutie po sebe, vo štvrtok Blackhawks nestačili na Anaheim a podľahli 0:1. .Tatar nebol jediným trojbodovým hráčom zápasu, jeho spoluhráč Gustav Nyquist prihral na tri góly. Dva z nich zaznamenal práve rodák z Ilavy, zvyšoval nimi skóre na 3:1 a 4:2. Ďalšie presné zásahy strelili Andreas Athanasiou a Xavier Ouellet, na druhej strane to boli Artemij Panarin a Trevor van Riemsdyk. Obranca Blackhawks Trevor nie je jediný van Riemsdyk, ktorý skóroval v zápase proti Detroitu, podarilo sa to aj jeho bratovi Jamesovi (Toronto Maple Leafs) v utorok.V spomenutom piatkovom meraní síl sa dokopy predstavili až štyria Slováci. Okrem Tatara sa do štatistík zapísal len Marián Hossa, ktorý prihrával na van Riemsdykov gól. Jeho kolega z útoku Tomáš Jurčo, ktorý donedávna hrával práve za Detroit, nebodoval. Nepodarilo sa to ani Richardovi Pánikovi, korčuľujúcemu v prvej formácii Chicaga.Pittsburgh zdolal Edmonton 3:2 po samostatných nájazdoch. O predĺžení víťaznej série Penguins na štyri zápasy rozhodol úspešný pokus Phila Kessela. Okrem neho sa v nájazdoch presadili superhviezdy Sidney Crosby a Connor McDavid. "Bol to pekný a rýchly zápas, títo hráči sú skutočne elitní," pochválil ich tréner Penguins Mike Sullivan. Kapitán Oilers McDavid skóroval aj počas riadneho hracieho času, jeho gól z tretej tretiny posunul zápas do predĺženia. Pittsburgh sa v prvej dvadsaťminútovke ujal vedenia 2:0, v druhej tretine znížil svojim prvým gólom za Edmonton David Desharnais a potom vyrovnal McDavid. Brankár Pittsburghu Marc-André Fleury pochytal v stretnutí 40 striel a pripísal si svoje 374. víťazstvo v kariére v NHL. Posunul sa ním na 15. miesto v historickej tabuľke k Johnovi Vanbiesbrouckovi. Z aktívnych gólmanov sú na tom lepšie len Roberto Luongo a Henrik Lundqvist.Minnesota nastrieľala Floride sedem gólov a radovala sa z výhry 7:4. Panthers pritom viedli 2:1 aj 4:3, líder Západnej konferencie však štyrmi gólmi v tretej tretine otočil nepriaznivý stav. Dva presné zásahy padli do prázdnej bránky. Florida prehrala štvrtý duel po sebe a siedmy z ostatných ôsmich. "Je to frustrujúce. Boli sme blízko. Takéto zápasy musíme vyhrávať,“ skonštatoval obranca Floridy Mark Pysyk. "Myslím si, že sme hrali dobre," zhodnotil krátko piatkové stretnutie útočník Wild Zach Parise.7. Savard (Dubinsky), 18. N. Foligno (Wennberg, Werenski), 39. Gagner (Jones, J. Johnson), 55. Jenner (Atkinson) - 3. Rodrigues (Deslauries), 25. Gorges (Moulson, S. Reinhart), 46. Ristolainen (McCabe, M. Foligno)







17. Ouellet (Nyquist, Larkin), 20. Athanasiou (Nick Jensen. TATAR), 36. TATAR (Zetterberg, Nyquist), 56. TATAR (Zetterberg, Nyquist) - 5. Panarin (P. Kane, Anisimov), 40. T. Van Riemsdyk (MARIÁN HOSSA)Tomáš Tatar (Detroit) odohral 17:59 min, 2+1, 4 strely, +3Richard Pánik 16:54 min, 0+0, 2 strely, 1 hitMarián Hossa 16:12 min, 0+1, 3 strely, +1Tomáš Jurčo (všetci Chicago) 8:13 min, 3 hity







15. Marchessault (Yandle, Barkov), 19. Pysyk (Trocheck, Sceviour), 32. Jágr (Trocheck, Huberdeau), 43. Barkov (Pysyk) - 8. Zucker (Brodin, Mikael Granlund), 29. E. Staal (Niederreiter), 31. Pominville (Hanzal, Parise), 46. E. Staal (Scandella, Coyle), 55. Parise (Pominville, Brodin), 59. Mikael Granlund (Zucker, Dumba), 60. Coyle (E. Staal)







1. Tarasenko (Schwartz, Bouwmeester), 25. Reaves (Schwartz, Stastny), 41. Stastny (Tarasenko, Pietrangelo), 60. Edmundson (Bortuzzo, Allen) - 12. Rakell (Getzlaf, Vatanen), 19. Wagner (Boll, Fowler), 50. Silfverberg (Rakell, Bieksa)







25. Desharnais (Kassian, Russell), 53. McDavid (Lucic, Draisaitl) - 6. Bonino (S. Wilson, J. Schultz), 18. Malkin, rozhodujúci nájazd KesselAndrej Sekera (Edmonton) 24:32 min, 0+0, 3 strely, +1