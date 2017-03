Video: Tatar vyrovnal 0,4 sekundy pred koncom, Budajovi premiéra v Tampe nevyšla

Budaj mal po premiére dobrý pocit

Jurčo čaká na premiérový bod

Sumáre NHL:

NEW YORK 4. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar gólom 1,8 s pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie v zápase NHL Calgary - Detroit.V nadstavenej päťminútovke sa však tešili domáci. Švédsky center Mikael Backlund dvadsiatym gólom v sezóne rozhodol o víťazstve Calgary 3:2. Tatar po prihrávke Henrika Zetterberga strelou z uhla a bez prípravy dosiahol pätnásty gól a 29. bod v aktuálnom súťažnom ročníku, napokon mal cenu 1 bodu. Zatiaľ čo Calgary v Západnej konferencii figuruje na postupovej priečke do play-off, Detroit je na Východe predposledný. .Brankár Peter Budaj sa dočkal premiéry v drese Tampy Bay, kam ho vymenili z Los Angeles. Nebola víťazná. Tampa prehrala na ľade silného Pittsburghu 2:5 a skúsený slovenský gólman mal 30 zákrokov s úspešnosťou 88,2%. "Nebolo to zlé, predviedol som pár dobrých zákrokov. Domáci mali skvelé presilovky, dali v nich tri góly a to rozhodlo. Komunikácia s obranou môjho tímu trochu viazla, ale je to všetko ešte nové. Celkovo mám dobrý pocit," cituje Budaja portál NHL.Prvou hviezdou zápasu bol dvojgólový Rus Jevgenij Malkin, ktorý si dal pekný darček k sedemstému zápasu v NHL. "Keď to tam padá, je to dobré pre vás aj celý tím. Dal som už 28 gólov, ale možno na 20 z nich mi prihral Kessel. Je to výborný hokejista a som rád, že ho môžem mať po svojom boku," uviedol Malkin.Trio slovenských útočníkov v drese Chicaga bolo za stavu 0:1 na pokraji prehry s tímom New York Islanders, ale napokon bolo všetko inak. Rus Artemij Panarin 1:14 min pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 1:1 a hoci Marián Hossa v predĺžení svoju šancu nepremenil, nájazdové rozuzlenie vyznelo pre Blackhawks zásluhou víťazného gólu Jonathana Toewsa. Slováci sa k nájazdom nedostali. Spomedzi nich mal najlepšie zápasové štatistiky Richard Pánik, ktorý počas 17:03 min okrem jednej strely predviedol aj dve zblokované strely a skončil s jedným plusovým bodom. Tomáš Jurčo odohral 11:04 min s dvomi strelami a stále čaká na premiérový bod v sezóne a štyridsiaty v kariére. Hráči Chicaga zvíťazili šiestykrát v rade a na 1 bod sa priblížili Minnesote, ktorá je lídrom Západnej konferencie.29. Malkin (Kessel, Schultz), 37. Malkin (Kessel, I. Cole), 43. Streit (Crosby, Malkin), 57. Schultz (Crosby, Streit), 59. Kühnhackl, Bonino) - 27. Erne (Namestnikov, Paquette), 42. Kučerov (Drouin, Hedman)Peter Budaj (Tampa Bay) odchytal 58:25 min, 30 zákrokov z 34 striel, úspešnosť 88,2%







9. Versteeg (Brodie, Monahan), 14. M. Tkachuk, 64. Backlund (Frolík, Giordano) - 7. Helm (Abdelkader, Mantha), 60. TATAR (Zetterberg, Abdelkader)Tomáš Tatar (Detroit) odohral 20:35 min, 2 strely, 1 "hit", 1 gól







59. Panarin (Keith, Seabrook), rozhod. nájazd Toews - 34. Nelson (Hamonic, Chimera)Marián Hossa odohral 17:16 min, 2 strely, -1 bod, Richard Pánik 17:03 min, 1 strela, 2 "hity", 2 bloky, 1 plusový bod, Tomáš Jurčo (všetci Chicago) 11:04 min, 2 strely, 2 trestné minúty, 1 "hit", -1 bod







20. Stempniak (Slavin, McClement), 22. J Staal (Teräväinen, Di Giuseppe) - 12. Dvorak (Doan), 18. Goligoski (Vrbata, Domi), 50. Martinook (Doan), 60. Doan (Rieder)







11. Wheeler (Perreault, Byfuglien), 58. Little (Byfuglien, Wheeler), 59. Wheeler (Little, Trouba)







11. Rakell (Wagner, L. Shaw), 30. Silfverberg (Kesler, Cogliano), 30. Rakell (H. Lindholm, N. Ritchie), 42. Vatanen (Getzlaf), 59. Eaves (Getzlaf, Vatanen) - 17. Hyman (Zajcev, W. Nylander), 26. Kadri (Bozak, Marner)