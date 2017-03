Video: Tatar skóroval v treťom zápase za sebou a prekonal Cígera

Sumáre:

NEW YORK 21. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval v NHL v treťom zápase za sebou, ale jeho Detroitu to po dvoch víťazstvách tentoraz nestačilo ani na zisk bodu. V tabuľke Východnej konferencie predposlední Red Wings podľahli v pondelok doma Buffalu figurujúcemu o jednu pozíciu vyššie 1:2."Kým súper využil obe svoje presilovky, my ani jednu zo štyroch. To robí rozdiel v mnohých zápasoch v lige," komentoval na webe nhl.com tréner domácich Jeff Blashill. Sabres dali rozhodujúci gól v druhej početnej výhode v 29. min, keď na trestnej lavici za podrazenie sedel Tatar. "V presilovkách sme si utvorili mnoho šancí, ale nevedeli sme dostať puk do siete. Súperovmu brankárovi za to patrí uznanie," podotkol Tatar, ktorý dal štvrtý gól za tri zápasy a na konte má 21 presných zásahov v ročníku..V kariére v NHL ich nastrieľal dovedna 95 a o jeden už prevýšil súčasného trénera reprezentácie SR Zdena Cígera (94). Ak 26-ročný krídelník ešte päťkrát prekoná súperových brankárov, stane sa v poradí devätnástym slovenským stogólovým strelcom v lige.Brankárovi Edmontonu Camovi Talbotovi k druhému čistému kontu po sebe významne pomohol aj obranca Andrej Sekera, ktorý zblokoval až sedem striel Los Angeles. Oilers tak isto ako v sobotu nad Vancouverom zvíťazili aj v pondelok nad Kings 2:0, ich gólman kryl 35 pokusov vrátane troch z hokejky Mariána Gáboríka. Kanadské mužstvo pevným krokom smeruje do play-off, jeho kapitán Connor McDavid asistoval pri oboch góloch a s 82 kanadskými bodmi je na čele produktivity NHL 2016/2017.33. TATAR (M. Green, Zetterberg) - 11. Eichel (OReilly, Ristolainen), 29. Moulson (Ennis, J. MCCabe)Tomáš Tatar (Detroit) 21:58 min, 1+0, +1 bod, 2 strely, 2 tr. min







15. Rielly (Marner, J. van Riemsdyk), 59. Bozak (J. van Riemsdyk, Zajcev), 59. W. Nylander (Matthews), 60. Kadri (C. Brown, Polák) - 8. Backes (Marchand), 60. Moore (Acciari)Zdeno Chára (Boston) 21:05 min, +1 bod, 3 "hity", 3 zblokované strely, 2 tr. min







25. Arvidsson, 37. Ellis (C. Smith, Josi), 47. Ellis (C. Smith, Fisher) - 57. Ekman-Larsson (Dvorak, Duclair)







35. McKenzie (Cracknell, Hudler)







2. Maroon (McDavid, Draisaitl), 13. Lucic (McDavid, Draisaitl)Andrej Sekera 20:12 min, 7 zblokovaných striel - Marián Gáborík 13:45 min, 3 strely







