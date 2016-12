Video: Tatar skóroval, Hrivík asistoval, Daňo sa zranil



Vo štvrtkových zápasoch v NHL sa predstavili deviati slovenskí hokejisti. Tomáš Tatar skóroval a stal sa treťou hviezdou zápasu. V zostave Detroitu bol aj Tomáš Jurčo. Marek Hrivík si na konto pripísal asistenciu. Z triumfu svojich tímov sa tešili aj Zdeno Chára a Richard Pánik. Králi s Mariánom Gáboríkom a Petrom Budajom neuspeli u olejárov a Halákovi ostrovania v Minnesote. Marko Daňo sa zranil.BUFFALO 30. decembra (WebNoviny.sk) - Tomáš Tatar ôsmym gólom v sezóne prispel k víťazstvu hokejistov Detroitu na ľade Ottawy 3:2 v predĺžení v rámci bohatej 12-zápasovej štvrtkovej ponuky NHL.



Tatar v polovici stretnutia ukážkovo na útočnej modrej prevzal kolmicu od Henrika Zetterberga a v nájazde nedal Mikovi Condonovi šancu. Stal sa treťou hviezdou zápasu. Gól slovenského útočníka znamenal vyrovnanie na 2:2, o zavŕšenie výsledkového obratu v prospech Red Wings sa v predĺžení postaral Anthony Mantha.



Hrdinom hostí bol aj brankár Jared Coreau, ktorý si aj pred zrakom svojej 92-ročnej babičky pripísal 26 zákrokov. V drese víťazov si zahral aj Tomáš Jurčo a raz vystrelil.







Z deviatich slovenských hokejistov, ktorí sa predstavili vo štvrtkových zápasoch v arénach NHL, zabodoval už len Marek Hrivík.



Menej vyťažený center New York Rangers asistoval pri poslednom šiestom góle hostí na ľade Arizony a prispel tak k triumfu 6:3. Hrivík v presilovej hre zachytil nepresnú rozohrávku domácich, potiahol puk do útočného pásma, našiel voľného Brandona Pirriho a ten vyzval Matta Puempela k zavŕšeniu hetriku, jeho prvého v NHL.







Frustrovaný gólman Coyotes Mike Smith od hnevu rozmlátil hokejku o konštrukciu svojej bránky. To všetko sa udialo 17 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Hrivík si v dvanástom zápase v tomto súťažnom ročníku pripísal druhú asistenciu, Arizona prehrala šiesty zápas v sérii.



Predčasne sa pre slovenského útočníka Marka Daňa skončil súboj jeho Winnipegu s Columbusom. V druhej tretine musel po náraze do mantinelu opustiť ľadovú plochu so zranením v dolnej časti tela, keď oficiálne odohral len 6:16 min a raz vystrelil na bránku hostí.



"Hovoríme o týždňoch," uviedol na margo rozsahu Daňovho zranenia tréner Jets Paul Maurice. Columbius zvíťazil 5:3 a natiahol víťaznú sériu už na 14 zápasov. Ide o vyrovnanie tretej najdlhšej série víťazstiev v histórii NHL. Predtým uspeli 14-krát v rade iba Boston Bruins v sezóne 1929/1930 a Washington Capitals v ročníku 2000/2010.



Rekord patrí Pittsburghu Penguins so 17 triumfami v rade zo sezóny 1992/1993. "Ide nám. Hráme dobre všetky štyri formácie. Výborne bránime, pokrývame celú hraciu plochu a strieľame dôležité presilovkové góly. Pocitovo sme naozaj na tom veľmi dobre," pochválil celé mužstvo útočnik Columbusu Brandon Saad.



Vo štvrtok boli v akcii aj obaja slovenskí brankári, ale so svojimi tímami neuspeli. Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 35:30 min na ľade Minnesoty a po štvrtom góle v jeho sieti (20 zákrokov) ho vystriedal Jean-Francois Berube. Ani ten však nezabránil prehre 4:6, resp. 12. víťazstvu Wild v neprerušenej sérii.



Oveľa lepšie si počínal Peter Budaj, ale ani jeho 32 zákrokov a úspešnosť 94,1% nestačilo Los Angeles na víťazstvo v Edmontone. Domáci triumfovali 3:1, v ich drese pre chorobu chýbal obranca Andrej Sekera, v hosťujúcom odohral Marián Gáborík 13:52 min s 2 strelami na bránku.



Zo slovenských hokejistov sa tešili z víťazstva aj Richard Pánik a Zdeno Chára. Chicago s Pánikom v zostave zvíťazilo v Nashville 3:2 a Boston s Chárom uspel v Buffale 4:2. Skúsený kapitán Bruins odohral 24:18 min, zblokoval 2 strely a bol aj na trestnej lavici.



Washington - New Jersey 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



44. Winnik (Beagle, Carlson) - 22. Parenteau, Cammalleri







Dallas - Colorado 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



6. Shore (Korpikoski, Eaves), 12. Seguin (Jamie Benn, Spezza), 25. Oleksiak (Seguin, Jamie Benn), 60. Seguin (Spezza, Jamie Benn) - 16. Duchene (Rantanen, Barrie), 48. Grigorenko (Barrie, Duchene)







Buffalo - Boston 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)



2. M. Foligno (Eichel, Moulson), 19. Okposo (Moulson, Reinhart) - 24. P. Bergeron (Marchand, Krug), 37. Krejči (Vatrano), 57. Spooner (Krejči, Vatrano), 60. Spooner



Zdeno Chára (Boston) odohral 24:18 min, 2 hity, 2 zblokované strely, 2 trestné minúty







Calgary - Anaheim 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



12. Backlund (Tkachuk, Engelland) - 27. Vermette (Perry, Bieksa), 46. Silfverberg (Kesler, Holzer), 49. Rakell (Vermette, Kesler)







Florida - Montreal 2:3 po predĺžení. (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)



14. Demers (Jokinen, Marchessault), 30. Trocheck (Yandle) - 26. Pacioretty (A. Radulov, Beaulieu), 58. Gallagher (Danault), 61. Danault (Pacioretty)







Tampa Bay - Toronto 2:3 po predĺžení. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)



33. Boyle (Drouin, Šustr), 38. Palát (Kučerov) - 15. Matthews (Hyman), 30. Bozak (J. van Riemsdyk, Zajcev), 64. Kadri (W. Nylander, Matthews)







Minnesota - New York Islanders 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)



13. Scandella (Mikael Granlund, Folin), 35. Stewart (Pominville, Suter), 35. Spurgeon (M. Koivu, Suter), 36. Schroeder (Brodin, Parise), 51. Haula (Niederreiter, Coyle), 59. Mikael Granlund (E. Staal, M. Koivu) - 15. Chimera (Ladd, Hickey), 27. Leddy (Tavares, Bailey), 41. Nelson (Prince, Hickey), 42. Nelson (De Haan, Seidenberg)



Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 35:30 min, 20 zákrokov z 24 striel, úspešnosť 83,3%







Edmonton - Los Angeles 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)



23. Maroon (Eberle, Benning), 47. Gryba (Eberle, Lucic), 60. Nugent-Hopkins (Draisaitl) - 44. Shore



Marián Gáborík odohral 13.52 min, 2 strely, 1 hit, Peter Budaj (obaja Los Angeles) odchytal 59:19 min, 32 zákrokov z 34 striel, úspešnosť 94,1%







Nashville - Chicago 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)



14. Forsberg (Johansen), 47. Fisher (Ekholm, Johansen) - 14. Anisimov (Keith, Panarin), 52. Toews (Seabrook, P. Kane), 55. P. Kane



Richard Pánik (Chicago) odohral 12:16 min, 1 strela, 2 hity, 1 zblokovaná strela, 1 mínuska







Ottawa - Detroit 2:3 po predĺžení. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)



20. Brassard (Hoffman), 26. Mark Stone (Brassard) - 5. Vanek (Brendan Smith, Nielsen), 30. TATAR (Zetterberg, Jensen), 62. Mantha (Kronwall)



Tomáš Tatar odohral 18:22 min, 1 gól, 1 strela, 1 pluska, 4 hity, 1 zblokovaná strela, 2 trestné minúty - tretia hviezda zápasu, Tomáš Jurčo (obaja Detroit) odohral 14:12 min, 1 strela







Arizona - New York Rangers 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)



16. Dvorak (Murphy, Ekman-Larsson), 36. Duclair (Crouse, Chychrun), 48. Rieder (Vrbata, Hanzal) - 3. Puempel (Vesey), 9. Holden (J. T. Miller, K. Hayes), 22. Kreider (Holden, Zuccarello), 55. Puempel (McDonagh, K. Hayes), 60. J. T. Miller (K. Hayes, Fast), 60. Puempel (Pirri, HRIVÍK)



Marek Hrivík (NY Rangers) odohral 8:14 min, 1 asistencia, 1 strela, 1 mínuska, 4 hity, 1 zblokovaná strela







Winnipeg - Columbus 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)



3. Matthias (Trouba, Lowry), 47. Little (Stafford, Wheeler), 59. Perreault (Wheeler, Byfuglien) - 8. Saad (N. Foligno), 17. N. Foligno (Werenski, Gagner), 29. Wennberg (N. Foligno), 41. Wennberg (Werenski, Jones), 55. Sedlák (J. Johnson)



Marko Daňo (Winnipeg) odohral 6:16 min, 1 strela