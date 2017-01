Video: Tatar skóroval, Gáborík a Pánik prihrali na gól

V súboji slovenských hokejistov na ľade Bostonu skóroval Tomáš Tatar, jeho spoluhráč z Detroitu Red Wings Tomáš Jurčo zaznamenal podobne ako....

CHICAGO 25. januára (WebNoviny.sk) - V súboji slovenských hokejistov na ľade Bostonu skóroval Tomáš Tatar, jeho spoluhráč z Detroitu Red Wings Tomáš Jurčo zaznamenal podobne ako kapitán medveďov Zdeno Chára dva mínusové body. Brankár Peter Budaj bol hviezdou zápasu, predviedol najkrajší zákrok a králi zvíťazili u diablov. Marián Gáborík si konto pripísal asistenciu. Na gól prihral aj Richard Pánik, ale Chicago v zostave aj s Mariánom Hossom doma podľahlo bleskom. Brankári Mike Condon a Carter Hutton vychytali shutout. Jedenásty gól v sezóne si pripísal slovenský hokejista v službách Detroitu Tomáš Tatar v utorkovom zápase NHL na ľade Bostonu. Tatar na začiatku druhej polovice stretnutia poslal hostí do vedenia 3:2, keď švihom prestrelil Tuukku Raska v domácej bránke.



Chára a Jurčo s dvoma mínuskami, gól Tatara



Z víťazstva 4:3 po predĺžení sa napokon tešili domáci, o ukončenie štvorzápasovej série prehier "medveďov" sa na konci predĺženia postaral David Pastrňák.



Dvadsaťročný Čech po impozantnom vstupe do sezóny strelecky mlčal od 4. decembra, na dvadsiaty gól čakal 17 zápasov. Na ľade TD Garden sa predstavili aj ďalší dvaja slovenskí hokejisti: na víťaznej strane odkorčuľoval kapitán Zdeno Chára 22:54 min, trikrát vystrelil a skončil s 2 mínusovými bodmi.







Na strane hostí sa po 20-dňovej hernej odmlke predstavil Tomáš Jurčo a tiež mal na konci v štatistikách okrem 1 strely aj 2 mínusky. "Keď som mal vydarenú sériu s gólmi, v hlave som si premietal, že raz príde aj tá druhá bez nich. Bolo tých zápasov trochu priveľa, ale po celý čas som cítil podporu spoluhráčov. Treba len robiť správne veci a čakať, že to príde," povedal Pastrňák na webe NHL.



Budaj hviezdou zápasu, asistencia Gáboríka



Dvaja slovenskí hokejisti sa radovali z víťazstva v zápase New Jersey - Los Angeles (1:3). K triumfu "kráľov" na ľade "diablov" v Prudential Center prispel brankár Peter Budaj 24 zákrokmi, keď za chrbát pustil jediný puk.



Dosiahol zo svojho pohľadu 21. víťazstvo v sezóne a s úspešnosťou zásahov 96% sa stal druhou hviezdou zápasu. Budaj sa zaskvel najmä necelých 8 minút pred koncom tretej tretiny, keď skryl do lapačky puk po strele blízko stojaceho Jacoba Josefsona. Portál NHL tento zákrok vyhodnotil ako najlepší v zápase.







Útočník Marián Gáborík vypálil päťkrát na domácu bránku, najviac spomedzi všetkých hráčov hostí, ale neskóroval. V 17. min sa však asistenciou podieľal a treťom góle Kings z hokejky Aleca Martineza. Hokejisti z Kalifornie prerušili negatívnu sériu štyroch prehier.



Základ víťazstva položili vydareným úvodom, keď po 1:46 min viedli 2:0 po zásahoch Anžeho Kopitara a Tannera Pearsona. "Je pekné byť opäť na víťaznej strane. Nemali sme dobrú sériu, preto je toto víťazstvo veľmi dôležité. Verím, že takto budeme pokračovať aj v ďalšom zápase," uviedol Tanner Pearson na webe NHL.



Pánik prihral na gól Toewsovi, shutouty Condona a Huttona



V zápase Chicaga s Tampou Bay sa z triumfu 5:2 tešili hostia. Slovenský útočník Richard Pánik síce po desiaty raz v sezóne asistoval pri góle svojho tímu, keď prihral kapitánovi Jonathanovi Toewsovi v 11. min na 1:0, ale v konečnom dôsledku to bolo málo. Hostia štyrmi gólmi v tretej tretine otočili z 1:2 na 5:2. Marián Hossa v zápase nebodoval, iba dvakrát vystrelil.







V utorok prekvapili prehry Washingtonu a Pittsburghu zhodne 0:3. Hráči Capitals v Ottawe zaváhali vôbec prvýkrát v tomto kalendárnom roku a ich séria zápasov s minimálne bodom na konte sa zastavila na čísle 14. V riadnom hracom čase zverenci Barryho Trotza predtým naposledy prehrali 27. decembra 2016 s NY Islanders 3:4. Strelcov hostí "vynuloval" 31 zákrokmi Mike Condon štvrtým shotoutom v sezóne a piatym v kariére v NHL.



"Neboli sme schopní vyprodukovať nič navyše. Chýbala nám iskra v tomto stretnutí, ale klobúk dolu pred súperom. Ukázali pár veľmi dobrých vecí," skonštatoval tréner Capitals Trotz. "Je to kolektívny úspech. Hráme poctivo v defenzíve a najmä úspešnosťou v oslabeniach frustrujeme súperov. Ak sa toho držíme, výsledky prichádzajú," povedal brankár Senators Condon.



Pittsburgh má so 169 gólmi najlepší útok v NHL, ale doma proti St. Louis jeho strelci na čele s kapitánom a topkanonierom súťaže Sidneym Crosbym vyhoreli. Hosťujúci gólman Carter Hutton pochytal všetkých 34 pukov, ktoré na neho smerovali. Zaznamenal šiesty shutout za päť sezón v NHL. "Pre nás veľké víťazstvo v hale, kde sa nevíťazí. Odviedli sme výbornú prácu najmä počas presilových hier domácich, ktorých nebolo málo," povedal spokojný Hutton. Blues prerušili sériu troch prehier. "Ujali sme sa vedenia, čo bolo v tomto zápase dôležité. Nastavilo to jeho charakter. Podali sme kompaktnejší výkon ako v predchádzajúcich dueloch u súpera, preto sme uspeli," zhodnotil Ken Hitchcock z lavičky St. Louis.



Dallas - Minnesota 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 0:1)



30. Seguin (Roussel, Spezza), 40. Eaves (Jamie Benn, Spezza) - 14. Pominville, 25. M. Koivu (Pominville, Mikael Granlund), Stewart







Chicago - Tampa Bay 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)



11. Toews (PÁNIK, Hartman), 22. Keith (Panarin, Toews) - 19. Boyle (Filppula), 43. Nesterov (Boyle), 47. T. Johnson (Killorn, Filppula), 47. T. Johnson (Killorn), 58. Kučerov



Marián Hossa odohral 15:13 min, 2 strely, 2 "hity", Richard Pánik (obaja Chicago) odohral 14:15 min, 1 asistencia, 1 strela, 3 mínusky, 1 "hit"







Nashville - Buffalo 4:5 po predĺžení. (1:0, 1:2, 2:2 - 0:1)



9. F. Forsberg (Irwin, Järnkrok), 38. McLeod (Y. Weber), 46. Arvidsson (Johansen, Neal), 51. Neal (Järnkrok, Ribeiro) - 33. Girgensons (P. Kane, Franson), 40. Eichel (Franson, Bogosian), 55. B. Gionta (Girgensons, Moulson), 59. Okposo (Reinhart), 63. Eichel (Fedun, Lehner)







New Jersey - Los Angeles 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)



48. Quincey (Cammalleri, Wood) - 1. Kopitar (J. Carter, Doughty), 2. Pearson (J. Carter, Setoguchi), 17. Martinez (GÁBORÍK, Shore)



Marián Gáborík odohral 17:05 min, 1 asistencia, 5 striel, Peter Budaj (obaja Los Angeles) odchytal 60 minút, 24 zákrokov z 25 striel, úspešnosť 96%







Boston - Detroit 4:3 po predĺžení. (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)



4. K. Miller (Schaller, Moore), 18. Marchand (Spooner, Pastrňák), 49. Marchand (Bergeron, Krug), 65. Pastrňák (Krejčí, Carlo) - 11. Athanasiou (Green, Kronwall), 27. Green (Zetterberg, Nyquist), 31. TATAR (Zetterberg)



Zdeno Chára (Boston) odohral 22:54 min, 3 strely, 2 mínusky, 2 trestné minúty, 1 "hit", 1 zblokovaná strela - Tomáš Tatar odohral 17:36 min, 1 gól, 5 striel, 2 plusky, 1 zblokovaná strela, Tomáš Jurčo (obaja Detroit) odohral 10:37 min, 1 strela, 1 "hit", 2 mínusky







New York Islanders - Columbus 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)



23. Bailey (Tavares), 37. Kuľomin (Tavares, De Haan), 41. Nelson (Leddy, Pelech), 46. Chimera - 9. N. Foligno (Wennberg, R. Murray), 55. Atkinson







Pittsburgh - St. Louis 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



15. Parayko (Perron, Pietrangelo), 36. Reaves (Shattenkirk, Bortuzzo), 55. Upshall (Perron)







Montreal - Calgary 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)



20. A. Shaw (Andrighetto, Petry), 25. Plekanec, 30. A. Radulov (Beaulieu, Sh. Weber), 49. Carr (Mitchell, Price), 57. A. Radulov (Plekanec, A. Shaw) - 60. S. Bennett (Tkachuk, Hamilton)







Ottawa - Washington 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)



2. Kelly (Pyatt, Claesson), 5. Ryan (Claesson, Brassard), 32. Z. Smith (Dzingel, Wideman)







Winnipeg - San Jose 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)



9. Little (Morrissey, Byfuglien), 39. Copp (Wheeler, Byfuglien), 44. Little (Morrissey, Laine) - 4. Burns (Couture, J. Thornton), 21. Couture (Bödker, Vlasic), 50. M. Karlsson, 56. Marleau (Carpenter, Dillon)