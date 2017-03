Video: Tatar sa gólom podieľal na triumfe Detroitu nad Minnesotou

Slovenský útočník Tomáš Tatar sa gólom podieľal na nedeľňajšom víťazstve Detroitu 3:2 po predĺžení nad Minnesotou v stretnutí zámorskej hokejovej....

DETROIT 26. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský útočník Tomáš Tatar sa gólom podieľal na nedeľňajšom víťazstve Detroitu 3:2 po predĺžení nad Minnesotou v stretnutí zámorskej hokejovej NHL. Dvadsaťšesťročný krídelník v 41. min v početnej výhode vyrovnal na 2:2.



Víťazstvo pre "červené krídla" zariadil v 62. min Andreas Athanasiou. Detroitu stále patrí predposledná 15. pozícia v tabuľke Východnej konferencie a má len veľmi malú šancu dostať sa do play-off.



Sumár NHL:



Detroit – Minnesota 3:2 po predĺžení (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0)



Góly: 20. M. Green (Kronwall, F. Nielsen), 41. TATAR (Nyquist, Zetterberg), 62. Athanasiou (Nyquist) – 10. E. Staal (Parise, Brodin), 37. Prosser



Tomáš Tatar (Detroit) 1+0, 3 strely, 20:17 min



Zostávajúci nedeľňajší program:



•časy sú v SELČ



New Jersey – Dallas (23.00)



Pittsburgh – Philadelphia (1.00 h, už v pondelok ráno)



Winnipeg – Vancouver (2.00)



Anaheim – New York Rangers (3.00)