Video: Tatar asistoval, Halák striedal Greissa už v deviatej minúte

Sumáre:

NEW YORK 31. marca (WebNoviny.sk) - Útočník Tomáš Tatar zabodoval ako jediný slovenský hokejista počas štvrtkového programu v NHL. Konkrétne mu do štatistík pribudla jedna asistencia v zápase na ľade Tampy Bay, kde však jeho Detroit podľahol 3:5. Lightning s náhradným brankárom Petrom Budajom na striedačke zvládli duel s iba jedenástimi útočníkmi a šiestimi obrancami. "Bleskom" pre chorobu chýbal ich najproduktívnejší hráč Nikita Kučerov.Keď zadák Philadelphie Radko Gudas v čase 8:06 min štvrtkového stretnutia zvýšil už na 3:0, Thomas Greiss prenechal miesto v bránke New Yorku Islanders Jaroslavovi Halákovi. Slovák inkasoval do konca prvej časti hry ešte dvakrát a o víťazovi súboja bolo rozhodnuté. V zostávajúcom čase potom chytal spoľahlivo, posledný gól Flyers padol do prázdnej bránky. Tridsaťjedenročný Halák napokon kryl za päťdesiatjeden minút 19 z 21 striel. Jeho tím prehral 3:6..Kapitán Bostonu Zdeno Chára bol najvyťaženejším hráčom na ľade v stretnutí proti Dallasu, ktoré Bruins vďaka čistému kontu fínskeho brankára Tuukku Raska vyhrali 2:0. Štyridsaťročný slovenský obranca bol v akcii viac než dvadsaťsedem minút a dosiahol jeden plusový bod. Jeho tím vyhral tretí zápas po sebe a v úspešnej minisérii inkasoval iba dva góly."Také niečo sme potrebovali a musíme v tom pokračovať, lebo mužstvá pod nami nám dýchajú na chrbát. Potrebujeme ďalej víťaziť, čo je jediná vec, ktorú vieme kontrolovať," skonštatoval Rask. Montreal sa po minuloročnej absencii opäť predstaví v play-off, definitívu nadobudol štvrtkovým hladkým víťazstvom nad Floridou 6:2. Martin Marinčin (Toronto) ani Marko Daňo (Winnipeg) nezasiahli do štvrtkových zápasov svojich klubov.56. Skinner (Teräväinen, Pesce), 63. Hanifin (Skinner, Teräväinen) - 37. Jack Johnson (Hartnell, Gagner)







5. Weise (Couturier, B. Schenn), 6. Couturier (Manning, B. Schenn), 9. Gudas (Weise, Couturier), 10. Weal (Simmonds, Filppula), 16. Simmonds (Gostisbehere, Voráček), 59. Filppula (Simmonds, VandeVelde) - 24. Clutterbuck (S. Gionta, De Haan), 41. Chimera (De Haan), 57. Ladd (Cizikas, Pelech)Jaroslav Halák (Islanders) odchytal 51:01 min a kryl 19 z 21 striel (úspešnosť 90,5 %)







16. Marchand (Backes), 22. Krug (Pastrňák, Marchand)Zdeno Chára (Boston) 27:12 min, 1 strela, +1 bod, 1 zblokovaná strela, 1 "hit"







8. Byron (Gallagher, Beaulieu), 11. Plekanec (Gallagher, Jemelin), 14. Byron (Beaulieu, Gallagher), 44. Pacioretty (Radulov), 53. Gallagher (Davidson, Plekanec), 57. Danault (Radulov) - 31. R. Smith (J. Jokinen), 49. Matheson (Trocheck, Pysyk)







19. J.T. Brown (G. Dumont), 23. Šustr (Palát), 37. Killorn, 39. Drouin (Hedman, Point), 47. Gourde (Palát, Šustr) - 5. Nielsen (Helm), 33. DeKeyser (TATAR, Zetterberg), 49. M. Green (Nielsen, Larkin)Tomáš Tatar (Detroit) 20:43 min, 0+1, 2 strely, 1 "hit"







18. Niederreiter (Brodin, Stewart), 28. Niederreiter (E. Staal, Stewart), 38. Eriksson Ek (Coyle, Spurgeon), 45. Dumba (M. Koivu, Mikael Granlund), 52. Pominville (Coyle, Hanzal) - 17. Hoffman (Mark Stone, Ceci)







50. F. Forsberg (Johansen, Arvidsson) - 19. J. van Riemsdyk (Zajcev, Marner), 39. Matthews (C. Brown, Gardiner), 60. C. Brown (Kadri, Gardiner)







12. Armia (Byfuglien), 52. Wheeler (Ehlers, Trouba), 60. Byfuglien (Perreault, Ehlers), 64. Scheifele (Byfuglien) - 9. Silfverberg (Kesler), 19. Perry (Vermette, Manson), 28. Perry (H. Lindholm, Vatanen)







11. Maroon (McDavid, Draisaitl), 18. McDavid (Klefbom, Caggiula), 48. Maroon (Russell) - 2. Hansen (P. Martin), 54. Pavelski (Vlasic, Hansen)Andrej Sekera (Edmonton) 21:12 min, 2 zblokované strely







