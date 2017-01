Video: Taffe v poslednej minúte rozhodol o triumfe Slovana

BRATISLAVA 8. januára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili 3:2 nad hokejistami Admiralu Vladivostok v nedeľňajšom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Belasí z ostatných siedmich zápasov vyhrali päť a stále živia šancu na postup do play-off.



Zverenci trénera Miloša Říhu viedli zásahom Andreja Šťastného z 3. min, no hostia v druhej časti otočili na 1:2 zásluhou Jamesa Wrighta a Pavla Makarenka. Za Slovan ešte pred druhou sirénou vyrovnal Jeff Taffe a ten istý hráč v poslednej minúte zápasu rozhodol aj o troch bodoch pre domácich.



Slovan má po 47 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 61 bodov (skóre 108:135) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup 8 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v stredu 11. januára o 19.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Avtomobilistu Jekaterinburg.



Kontinentálna hokejová liga (KHL) - nedeľa:



HC Slovan Bratislava - Admiral Vladivostok 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)



Góly: 3. A. Šťastný (T. Surový), 35. Taffe (Cheechoo), 60. Taffe (Chipchura) - 26. Wright (Tkačov, Sabolič), 30. Makarenko (Blum, Sigariov)



Vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ansons, Olenin - Zacharenkov, Sadovnikov, 8681 divákov



Zostavy:



Slovan: Brust - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačík - Cheechoo, Taffe, M. Sukeľ - Halama, Jeglič, V. Nedorost - A. Šťastný, T. Surový, Chipchura - Michal Hlinka, Lušňák, Skalický



Vladivostok: Serebriakov - Bartulis, Blum, Morrisonn, Volčenkov, Zemčonok, Gavrilenko, Kudašov, Iljin - Tkačov, Wright, Sabolič - Jakovlev, Alexandrov, Sigariov - Kazakov, Makarenko, Žafiarov - Sajustov, Gorškov, M. Plotnikov



Domácim hokejistom vyšiel úvod podľa predstáv - už v 3. min pokus T. Surového vyrazil brankár Serebriakov iba k A. Šťastnému a ten poľahky otvoril skóre duelu - 1:0. O štyri minúty neskôr mohol rovnaký hráč pridať druhý gól svojho tímu, ale po prihrávke od T. Surového mu puk skĺzol po čepeli hokejky. Aj tretiu šancu Slovana malo spomenuté duo - tentokrát pálil T. Surový a Serebriakov bol pripravený.







V druhej časti sa domácim vypomstilo, že v prvej nedali viac ako jeden gól. Admiral totiž v 26. min vyrovnal zásluhou legionára Wrighta, ktorý zužitkoval prihrávku od Tkačova - 1:1. Slovan pretým nevyužil presilovku a po ďalšej opäť inkasoval - pokus Makarenka sa pomaly dokĺzal za bránkovú čiaru, čo potvrdil aj videorozhodca - 1:2Bratislavské tribúny rozjasal v 35. min Američan Taffe, ktorý v úniku s Cheechoom vyrovnal na 2:2.



V záverečnej dvadsaťminútovke sa obaja súperi snažili o strelenie rozhodujúceho gólu, dosiahol ho 38 sekúnd pred záverečnou sirénou Taffe, ktorý tečoval strelu Chipchuru - 3:2