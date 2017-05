Video: Švédi rozdrvili domácich Nemcov a dosiahli prvé víťazstvo na MS v hokeji 2017

MS v hokeji 2017: A-skupina





Kolín nad Rýnom





Nemecko - Švédsko 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)

KOLÍN NAD RÝNOM 6. mája (WebNoviny.sk) - Hokejisti Švédska dosiahli prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta 2017. V sobotňajšom stretnutí kolínskej základnej A-skupiny napokon rozdrvili domácich Nemcov 7:2. Duel bol vyrovnaný v prvej polovici do stavu 2:2, potom severania korunovali svoju prevahu piatimi zásahmi."Tri korunky" prestrieľali svojho súpera 44:24, brankára Thomasa Greissa v 52. min po siedmom góle vystriedal Danny Aus den Birken. Ako jediný sa dvakrát do streleckej listiny zapísal William Nylander. Švédsko je priebežne na čele tabuľky so štyrmi bodmi, Nemecku zatiaľ patrí 3. pozícia (3 b.).17. Hager (D. Seidenberg, Ehliz), 26. Gogulla (Hager, Schütz) - 7. Ekman-Larsson (Landeskog, V. Rask), 21. V. Rask (Hedman, Straalman), 36. Omark (Krüger), 40. Brodin (W. Nylander, Eriksson Ek), 50. Landeskog (V. Rask, Söderberg), 51. W. Nylander (Straalman), 52. W. Nylander (Landeskog)5:5 na 2 min, 1:1, 0:0, Gofman (Rus.), Odiňš (Lot.) - Deduľa (Biel.), Oliver (USA)