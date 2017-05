Video: Supertalent Gaviria má prvý triumf na Grand Tour aj ružový dres lídra Giro d´Italia

TORTOLI 6. mája (WebNoviny.sk) - Víťazom 3. etapy 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia z Tortoli do Cagliari (148 km) na ostrove Sardínia sa stal Kolumbijčan Fernando Gaviria z tímu Quick-Step Floors. Jeho víťazný čas bol 3:26:33 h.Dvadsaťdvaročný supertalent svetového šprintu si vo svojej prvej účasti na pretekoch Grand Tour pripísal premiérový triumf a ako bonus k tomu získal aj ružový dres lídra pretekov. V záverečnom špurte zdolal Rüdigera Seliga z tímu Bora-Hansgrohe a Taliana Giacoma Nizzola (Trek-Segafredo)..Doterajší líder storočnicového Gira Nemec André Greipel (Lotto Soudal) prešiel cieľkom ako desiaty s odstupom 13 sekúnd a to mu nestačilo na udržanie si prvej pozície. Na Gaviriu celkovo má manko 9 sekúnd.Víťazný Kolumbijčan v závere profitoval aj z výbornej práce tímového kolegu Boba Jungelsa, ktorý odtiahol na čele záverečné kilometre v úniku siedmich jazdcov, ktorí prišli do cieľa s náskokom 13 sekúnd pred hlavným poľom. Slováci na Giro d´Italia neštartujú. "Víťazstvo venujem celému tímu. O triumf v etape sme sa usilovali už aj v predchádzajúcich dvoch etapách, ale až teraz to vyšlo," povedal Fernando Gaviria v prvej reakcii na Eurosporte.

