Video: Súperi sa pustili do Sagana, kritizujú jeho bodyček na Vantommeho

Hokejový bodyček

I just saw the video of the contact with at . I wasn't aware of it. I'm sorry but these things happen in races &mdash Peter Sagan (@petosagan)

ANTVERPY 31. marca (WebNoviny.sk) - Hlavným favoritom cyklistického monumentu Okolo Flámska je vzhľadom na výsledky v doterajšej časti sezóny Greg van Avermaet, ale mužom, o ktorom sa najviac hovorí, je opäť Peter Sagan. A nielen v pozitívnom kontexte.Najmä belgické médiá mu uštedrujú jednu ranu za druhou. Televízia Sporza najnovšie priniesla zábery, ako dvojnásobný majster sveta Sagan v stúpaní na Kemmelberg na nedávnych pretekoch Gent-Wevelgem údajne strčiť do belgického cyklistu Maxima Vantommeho, ktorý mu prekážal v ceste za stíhaním uníkajúceho Van Avermaeta. .Podľa iného záznamu, ktorý poskytli okolostojaci fanúšikovia, Vantomme sa dostal mimo kockami vystlanej časti cesty a musel pribrzdiť. "Incidentom" sa zaoberal novinár Karl Vannieuwkerke v relácii "Extra Time" na Sporze, informoval o ňom na svojom webe aj Cyclingnews."Obávam sa, že toto musím oznámiť svetu. Videl som obrázky Sagana na Kemmelbergu, ako štuchol Vantommeho a dostal ho mimo cesty. Čo urobil, bolo podlé a podľa mňa zámer od svetového šampióna. Pripomínalo mi to hokejový bodyček," citujú Karla Vannieuwkerkeho viaceré flámske médiá.Sagan zareagoval prostredníctvom twitteru: "Videl som kontaktné video. Je mi to ľúto, ale také veci sa v pretekoch stávajú." Krátke vyjadrenie na sociálnej sieti poskytol aj Vantomme, ktorý napokon skončil na 11. mieste. "To je život malého cyklistu."

Saganova kritika Terpstru

Do lídra tímu Bora-Hansgrohe sa v tejto súvislosti pustili ďalší dvaja jeho súperi - Belgičan Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) a Holanďan Bram Tankink (LottoNL-Jumbo). "Mohol mu aj zraniť rebro. Samozrejme, ja by som mu to vrátil," povedal Naesen v reláci Extra Time. Tankink ešte kritickejšie podotkol: "Sagan je dvojnásobný majster sveta. Nosí dúhový dres a myslí si, že mu všetko prejde."Sagan skončil v pretekoch Gent-Wevelgem na treťom mieste a v cieli otvorene kritizoval štýl jazdy Nikiho Terpstru, ktorý bol s ním v úniku, ale prakticky vôbec mu nestriedal. Holanďanov spôsob boja označil 27-ročný Slovák ako "veľmi lacný".Jeden zo športových riaditeľov belgického tímu Quick-Step Floors, v ktorého farbách jazdí Terpstra, to Saganovi vrátil aj z úrokami."Snažíme sa o víťazstvá a tak to bude aj v nedeľu na Okolo Flámska. Ale ak nezvíťazíme, potom prehrá aj on. Prečo by sme mali mať pred ním prílišný rešpekt? Pôjdeme so Saganom do úniku, ale stopercentnú podporu od nás nedostane. Nebudeme mu hrať do kariet," povedal Wilfried Peeters, citoval ho aj portál wielerflits.nl.Peeters uznáva, že najsilnejšími jazdcami v pelotóne pred druhým monumentom sezóny sú Van Avermaet z BMC Racing a práve obhajca vlaňajšieho triumfu Sagan. "Treba byť úprimný a povedať, že Van Avermaet a Sagan sú najlepší. Samozrejme, nedáva to istotu, že jeden z nich v nedeľu zvíťazí. My máme silu v tíme rozdelenú na viac smerov. Niekedy je to výhoda, inokedy nevýhoda, ale chceme miešať kartami," dodal Peeters.