Video: Strelecké hody Bayernu, Arsenal sa zosypal po vylúčení Koscielného

LONDÝN 8. marca (WebNoviny.sk) - Futbalisti Bayernu Mníchov v Lige majstrov suverénne preskočili osemfinálovú prekážku v podobe Arsenalu Londýn a po dvoch víťazstvách 5:1 postúpili medzi najlepšiu európsku osmičku. Duel na Emirates Stadium sa spočiatku lepšie vyvíjal pre domácich "kanonierov". Tí sa ujali vedenia v 20. min po presnom zásahu Thea Walcotta.



Rovnako ako , aj v odvete to Bayern strelecky rozbalil po tom, ako z ihriska zišiel kapitán "kanonierov" Laurent Koscielny. Tentoraz to však nebolo pre zranenie, ale po druhej žltej karte a následnom vylúčení v 53. min..



Ako pripomenulo štatistické twitterové konto OptaFranz, Arsenal inkasoval v tomto dvojzápase z desiatich gólov až deväť vo chvíľach, keď na trávniku nebol tento 31-ročný Francúz.



Najhoršia domáca prehra Arsenalu od novembra 1998



Skvelý obrat Mníchovčanov odštartoval Poliak Robert Lewandowski v 55. min, keď sa nemýlil z bieleho bodu. Bol to jeho 38. gól z ostatných 39 vystúpení.





Priebežný obrat v prospech Bayernu dokonal v 68. min po chybe defenzívy zverencov Arséna Wengera holandský krídelník Arjen Robben a podčiarkol to v 78. min z diaľky Brazílčan Douglas Costa, na ploche vtedy bol len sedem minút. Už o dve minúty neskôr ešte viac umlčal prevažnú časť londýnskeho publika lobom Arturo Vidal. Čiľan sa potom v 85. min postaral o repete výsledku z bavorskej metropoly.







Arsenal utrpel najhoršiu domácu prehru od novembra 1998, keď v anglickom Ligovom pohári nestačil na mestského rivala FC Chelsea (0:5). Mužstvo trénera Arséna Wengera stroskotalo už v osemfinále LM siedmy rok po sebe. Mimochodom, bavorský tím bol nad jeho sily v tejto fáze aj v rokoch 2005, 2013 a 2014.



"Myslím si, že náš klub je na tom dobre, ale v súčasnosti prechádza veľmi ťažkým obdobím. Čo je potrebné zmeniť? Výsledok, a to hneď v ďalšom zápase. Je to zložité, keď po prvom zápase s Bayernom prehráte 1:5 a v odvete potrebujete streliť štyri góly. Spočiatku sme hrali veľmi dobre, v tempe a dostali sme Bayern pod tlak. Tesne po prestávke sme však išli ´do desiatich´. Ak by sme útočili, súper by nás chytil do pasce na protiútokoch. Ak by sme sa zamerali na obranu, fanúšikovia by sa pýtali, prečo sme sa nepokúsili aspoň streliť nejaký gól. Dostali sme sa do neriešiteľnej situácie," vyhlásil podľa webu soccerway.com kouč Londýnčanov Wenger.



Ancelotti priznal, že mu je Wengera ľúto



Bavori nezvyknú končiť účinkovanie v LM už v osemfinálovej fáze. Naposledy sa im to prihodilo ešte v roku 2011. Kormidelník mníchovského mužstva Carlo Ancelotti priznal, že mu je jeho trénerského náprotivka ľúto.



"Až do pokutového kopu to bol pre nás veľmi ťažký duel. Arsenal tlačil a prvých 50 minút hral výborne. Naša hra s loptou nebola taká dobrá ako zvyčajne, mali sme problémy s pohybom súperových hráčov a robili sme chyby, akých sa obyčajne nedopúšťame. Výsledok reálne neodráža to, čo sa dialo na ihrisku. Arsenal to mal s desiatimi hráčmi veľmi ťažké. Navyše, penalta, ktorou sme vyrovnali na 1:1, z nás striasla všetok tlak," skonštatoval 57-ročný Talian.



Bayern zaznamenal päť a viac gólov vo vyraďovačke LM siedmykrát. V tomto ukazovateli je neohrozeným lídrom v rámci európskeho pohára číslo jeden.