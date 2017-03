Video: Stephen Curry prekonal vlastného otca, Warriors však tesne prehrali

NEW YORK 11. marca (WebNoviny.sk) - Americký basketbalista Stephen Curry nastrieľal v NBA už viac bodov než otec Dell. Čoskoro 29-ročný rozohrávač (nar. 14. marca 1988) Golden State ho prekonal počas piatkového stretnutia pod košmi Minnesoty, kde Warriors prehrali 102:103.Dell dal počas svojej kariéry 12 670 bodov v 1083 vystúpeniach, Steph na súčasných 12 682 potreboval zhruba o polovicu menej zápasov. "Som v rodinnom podniku, takže takýto úspech je celkom osobitý," citovali The Mercury News v piatok v Minneapolise 26-bodového strelca. .Odkedy sa však tímu z Oaklandu zranil Kevin Durant, prehral štvrtý zo šiestich súbojov a druhý za sebou. Basketbalisti Minnesoty sa aj vďaka cennému triumfu stále nevzdali myšlienky na play-off a víťazstvo nad lídrom celej súťaže ich posmelilo. "Stále sa učíme a získavame skúsenosti. Takéto zápasy pre nás veľa znamenajú," skonštatoval rozohrávač Ricky Rubio, so 17 bodmi a 13 asistenciami jeden z hlavných architektov piatkového úspechu. Timberwolves sú v Západnej konferencii na jedenástej priečke, na ôsmu si však okrem nich brúsia zuby aj Denver Nuggets, Portland Trail Blazers a Dallas Mavericks.

Sumáre zápasov NBA:

Charlotte – Orlando 121:81 (37:24, 21:16, 30:22, 33:19)Najviac bodov: K. Walker 23 (5 trojok), Belinelli 18, Roberts a Batum po 15 – A. Gordon 20, Fournier 14, Hezonja 11Atlanta – Toronto 105:99 (18:19, 31:29, 25:27, 31:24)Najviac bodov: Schröder 26, P. Millsap 21, T. Hardaway ml. 20 – DeRozan 28, Ibaka 18, Joseph 15Chicago – Houston 94:115 (33:23, 22:23, 29:18, 25:17)Najviac bodov: Wade 21, J. Butler 16, Payne 11 – R. Anderson 21 (6 trojok), Harden 19, Capela 17Milwaukee – Indiana 99:85 (23:27, 22:23, 29:18, 25:17)Najviac bodov: Antetokunmpo a Middleton po 21, Monroe 18 – George 18 (11 doskokov), Teague 17, Ellis 12Minnesota – Golden State 103:102 (34:24, 28:29, 26:23, 15:26)Najviac bodov: Wiggins 24, Towns 23, Rubio 17 (13 asistencií) – K. Thompson 30, Stephen Curry 26, Clark 10Dallas – Brooklyn 105:96 (23:26, 23:23, 28:24, 31:23)Najviac bodov: H. Barnes 21, Seth Curry 18, Ferrell 17 – Whitehead 24, Lin 18, T. Booker 15Denver – Boston 119:99 (35:25, 30:29, 29:26, 25:19)Najviac bodov: W. Chandler 23, Jokič 21 (10 doskokov), Gallinari 20 – I. Thomas 21, Bradley 16, Horford 15Sacramento – Washington 122:130 po predĺžení (32:28, 36:28, 29:26, 19:34 – 6:14)Najviac bodov: Cauley-Stein 20 (13 doskokov), Hield a Afflalo po 18 – Beal 38 (5 trojok, 10 doskokov), Wall 25 (12 asistencií), Porter 18