Video: Stará dáma uspela v Porte, Sevilla porazila Leicester

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Futbalisti FC Sevilla si doma poradili s Leicestrom City 2:1 a Juventus Turín zvíťazil 2:0 na trávniku FC Porto v stredajších stretnutiach, ktoré uzavreli várku úvodných súbojov v osemfinále Ligy majstrov 2016/2017.



Sevilla na Štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána proti úradujúcemu šampiónovi anglickej Premier League síce nedoplatila na to, že v 14. min nepremenil pokutový kop argentínsky stredopoliar Joaquín Correa, ale pri konečnom účtovaní ju táto zahodená šanca možno bude mrzieť..



Correa napravil svoje zaváhanie v 62. min z hry, pričom zverenci Jorgeho Sampaoliho viedli od 25. min zásluhou španielskeho záložníka Pabla Sarabiu. Všetko však pred odvetou, ktorá sa uskutoční 14. marca, znejasnil kanonier "líšok" Jamie Vardy v 75. min.



Porto a Juventus nasadili brankárske legendy Ikera Casillasa, resp. Gianluigiho Buffona - nastúpili so súčtom 263 štartov v LM. Celkové nastavenie na Estádio do Dragao výrazne ovplyvnila červená pre brazílskeho ľavého obrancu hostiteľov Alexa Tellesa už v 27. min: vykartoval sa za necelé dve minúty.



"Stará dáma" udrela v záverečnej dvadsaťminútovke zásluhou striedajúcich hráčov. V 72. min otvoril skóre Chorvát Marko Pjaca: pohotovo sa zorientoval v šestnástke, keď sa k nemu odrazila lopta. V 74. min sa pridal brazílsky krajný obranca Dani Alves po šikovnom spracovaní centra k vzdialenejšej žrdi od krajana Alexa Sandra. Porto doma prehralo po 19 zápasoch bez trpkosti. Juventus aspoň raz skóroval v ostatných 23 súbojoch.







25. Sarabia, 62. J. Correa - 73. Vardy, 77. Escudero, 90.+ Carrico (obaja Sevilla), Clément Turpin (Fr.)



Zostavy:



Rico - Rami, Lenglet (55. Carrico), Escudero - Mariano Ferreira, Vitolo, NZonzi, Nasri, Sarabia - Jovetič, J. Correa (63. Iborra)



K. Schmeichel - D. Simpson, W. Morgan, Huth, Fuchs - Drinkwater, Ndidi - Albrighton (88. Amartey), Mahrez, Musa (58. D. Gray) - Vardy







72. Pjaca, 74. Dani Alves, 25. Alex Telles, 45.+ Maxi Pereira, 85. H. Herrero, 89. Marcano - 50. Lichtsteiner, 27. Alex Telles (Porto) po druhej ŽK, Felix Brych (Nem.)



Zostavy:



Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles - Danilo - H. Herrera, Rúben Neves (61. Corona), Y. Brahimi (73. Jota) - André Silva (30. Layún), Soares



Buffon - Lichtsteiner (73. Dani Alves), Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, M. Pjanič - Cuadrado (67. Pjaca), P. Dybala (86. Marchisio), Mandžukič - G. Higuaín