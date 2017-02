Video: St. Louis sa vezie na víťaznej vlne, Tatar s mínuskou

NEW YORK 16. februára (WebNoviny.sk) - Brankár Carter Hutton zneškodnil všetkých 25 striel domácich, dosiahol čisté konto v druhom zápase za sebou a hokejisti St. Louis pokračujú v skvelých výsledkoch pod vedením Mika Yea. V stredu zvíťazili v Detroite 2:0 a šnúru bez prehry, ktorou sa vyšvihli na 6. priečku tabuľky Západnej konferencie, natiahli na päť stretnutí. Odkedy Yeo nahradil vo funkcii trénera Kena Hitchcocka, Blues zo siedmich zápasov prehrali jediný.



Detroit s Tomášom Tatarom v zostave nebodoval vo štvrtom dueli za sebou a stále zostáva na poslednej priečke Východnej konferencie. Red Wings si pred stretnutím uctili v piatok vo veku 87 rokov zosnulého majiteľa klubu Mika Ilitcha, ktorý ho vlastnil od roku 1982 a "červené krídla" sa pod jeho kuratelou stali v rokoch 1997, 1998, 2002 a 2008 šampiónmi Stanleyho pohára. .



O víťazstvo Columbusu nad Torontom 5:2 sa postaralo päť rôznych strelcov a náhradný brankár Joonas Korpisalo, ktorý sa blysol 31 úspešnými zákrokmi. Až pätnásť z nich musel vytiahnuť už v úvodnej dvadsaťminútovke, inkasoval však až v závere druhej. "V prvej tretine predviedol niekoľko dobrých zákrokov a držal nás nad vodou," pochvaľoval si tréner John Tortorella.



Fínskeho mladíka prekonal dvakrát iba Nazem Kadri, ale to už Maple Leafs bez slovenského obrancu Martina Marinčina v zostave zaostávali 0:4. "Náročný štart do zápasu. Myslím si, že v jeho druhej polovici sme dominovali, lenže to už bolo neskoro," skonštatoval kanadský center na webe nhl.com.







Jaromír Jágr dosiahol ako druhý hráč v histórii NHL 1900. kanadský bod. Čerstvo 45-ročný český veterán v službách Floridy zaokrúhlil svoje konto asistenciou na ľade San Jose, kde Panthers zvíťazili 6:5 po predĺžení. Pred Jágrom pokoril míľnik iba Wayne Gretzky, ktorý ukončil svoju kariéru so 2857 ziskom bodov ako neohrozene najproduktívnejší hokejista v dejinách ligy. Jágr potreboval 1684 zápasov na 759 gólov a 1141 asistencií.



Columbus - Toronto 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)



5. J. Anderson (W. Karlsson, S. Jones), 12. Jenner (Werenski, Dubinsky), 22. O. Bjorkstrand (Wennberg, Saad), 30. N. Foligno (Werenski, Wennberg), 58. Calvert (S. Jones) - 38. Kadri (Komarov, Leivo), 47. Kadri (Leivo)







Detroit - St. Louis 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)



3. Barbašiov (Agostino, Gunnarsson), 60. Schwartz



Tomáš Tatar (Detroit) 17:47, 1 strela, 1 "hit", -1 bod







Calgary - Philadelphia 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



5. M. Tkachuk (M. Backlund, Hamilton), 33. Brodie (M. Tkachuk, Engelland), 60. Giordano - 2. Cousins (Read)







San Jose - Florida 5:6 po predĺžení (2:3, 1:0, 2:2 - 0:1)



5. Burns (Pavelski), 16. J. Ward (J. Thornton, Burns), 27. Vlasic (Labanc, Pavelski), 57. Pavelski (Schlemko, Dillon), 60. Pavelski (Hertl, Schlemko) - 5. J. Jokinen (R. Smith, Trocheck), 6. Bjugstad (Ekblad, Pysyk), 8. Barkov (Yandle, Huberdeau), 43. Bjugstad (Petrovic), 53. Barkov (Jágr, Petrovic), 62. Huberdeau (Barkov)