Video: Spurs zmazali 21-bodové manko, Westbrook s 39. triple-double

NEW YORK 1. apríla (WebNoviny.sk) - Kým v stredu premárnili vlastné 22-bodové vedenie a napokon prehrali s Golden State 98:110, v piatok sa basketbalisti San Antonia ocitli v pozícii doťahujúceho sa tímu - a uspeli. Hoci na palubovke Oklahomy zaostávali v tretej štvrtine až o 21 bodov a prvý raz preklopili skóre na svoju stranu až v poslednej minúte duelu, napokon triumfovali 100:95."Veľké víťazstvo, presne také sme potrebovali. Tridsať minút sme nehrali dobre, ale potom sme pridali na agresivite a zvrátili vývoj," pochvaľoval si argentínsky rozohrávač Manu Ginóbili. Thunder okrem výrazného náskoku nestačilo na úspech ani v poradí tridsiate deviate triple-double najväčšej hviezdy tímu Russella Westbrooka v sezóne. Ten v piatok k 32 bodom pridal 15 doskokov a 12 asistencií.."Z výsledku som sklamaný, ale naši mladí hráči sa z neho poučia. Občas to takto vypáli, že prehráte dobre rozohraný zápas. Budeme v pohode," komentoval Westbrook, ktorý potrebuje ešte dvakrát do konca základnej časti dosiahnuť triple-double, aby sa vyrovnal rekordérovi v ich počte v rámci jedného ročníka Oscarovi Robertsonovi (41 v sezóne 1961/1962).

Sumáre:

K. Walker 31, Kaminsky 22 (5 trojok), Batum a Lamb po 13 - Jokič 26 (13 doskokov), G. Harris 20, Gallinari 19DeRozan 40, Valančiunas 16 (17 doskokov), Ibaka 15 (12 doskokov) - George 28, Teague 19, Miles 15I. Thomas 35, Crowder 18, J. Brown a Horford po 12 - A. Gordon 32 (16 doskokov), Fournier 20, Ross 17L. James 34, Irving 24, Love 18 (10 doskokov) - Luwawu-Cabarrot a Holmes po 19, Long 16Conley 28, Z. Randolph 22 (12 doskokov), T. Daniels 21 - Nowitzki (12 doskokov), Barea a Matthews po 13Dragič 22, Whiteside 17 (16 doskokov), T. Johnson 15 - Porziňgis 22, C. Lee 20, Justin Holiday 12Antetokunmpo 28 (14 doskokov), Middleton 25 (10 doskokov), Maker 23 - T. Harris 23, Caldwell-Pope 17, I. Smith a Udrih po 16Cousins 37 (5 trojok, 13 doskokov), A. Davis 19 (12 doskokov), Moore 13 - McLemore 15, Labissiere a Hield po 13Westbrook 32 (15 doskokov, 12 asistencií), Oladipo 16, Adams 13 - K. Leonard 28, P. Gasol 17, Aldridge 14 (10 doskokov)Hayward 19, Gobert 16 (10 doskokov), Mack 15 - Beal 27, Wall 16Stephen Curry 24, K. Thompson 20, Iguodala 14 - Harden 17 (12 doskokov), Ariza a E. Gordon po 15