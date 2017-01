Video: Spurs prevalcovali Lakers, Denver úradoval v Londýne

Basketbalová NBA mala vo štvrtok deň otvorených dverí, dva zápasy sa konali na neamerickej pôde a tá svedčala Dallasu a Denveru. Coloradský....

NEW YORK 13. januára (WebNoviny.sk) - Basketbalová NBA mala vo štvrtok deň otvorených dverí, dva zápasy sa konali na neamerickej pôde a tá svedčala Dallasu a Denveru. Coloradský tím potreboval návštevu Londýna, aby prerušil vlastnú čiernu šnúru piatich prehier, naopak, Indiana si do britskej metropoly prišla po prvú prehru po piatich víťazstvách. Nuggets vyhrali 140:112 aj vďaka 22 bodom Nikolu Jokiča a 18 v podaní ďalšieho Európana Danila Gallinariho.



"Po zápase sme s chlapcami žartovali, že by sme mali zostať v Londýne a hrávať tu naše domáce zápasy. Predviedli tu jeden zo svojich najlepších výkonov, " prehodil dobre naladený tréner Denveru Mike Malone, zatiaľ čo jeho náprotivok Nate McMillan netajil sklamanie: "Dnes sme veru nezahviezdili a je nepoznám dôvod." V Londýne sa hral zápas základnej časti NBA piaty rok za sebou, celkovo siedmy.



Do Mexika zamierila NBA štvrtý raz a ponúkla o niečo vyrovnanejšiu partiu dvoch najslabších tímov Západnej konferencie. V Mexico City si spomenul na svoje lepšie dni Deron Williams. Jeho 23 bodov a 15 asistencií bolo kľúčom k úspechu Dallasu 113:108 proti Phoenixu.







Mavericks ním odvrátili hrozbu štvrtej prehry za sebou. "Parádny večer v Deronovom podaní, pripravoval koše aj ich sám triafal, užitočný bol tiež v obrane. Tímu vždy pomôže, keď sa chytí skúsený hráč ako on," poznamenal tréner Dallasu Rick Carlisle. Williams zatienil aj predstavenie Devina Bookera, ktorý v záverečnej štvrtine nastrieľal 29 z 32 bodov Suns a celkovo sa zastavil na 39. Phoenix ešte bude mať šancu na mexický reparát, v sobotu v Mexico City bude čeliť San Antoniu.



Spurs sú však rozbehnutí, vo štvrtok prevalcovali Los Angeles Lakers 134:94. Do zostavy Golden State sa po jednozápasovej absencii vrátil ostrostrelec Klay Thompson a 23 bodmi sa podieľal na pohodlnom víťazstve 127:107 nad Detroitom. Prekvapilo New Orleans, ktoré aj bez zraneného Anthonyho Davisa uspelo v Brooklyne 104:95. Nets prehrali ôsmy zápas v sérii, keď nedokázali zastaviť najmä 29-bodového Tyrekeho Evansa.



Denver - Indiana 140:112 (30:29, 37:27, 39:20, 34:36) - hralo sa v Londýne



Jokič 22 (10 doskokov), W. Chandler 21, Gallinari 18 - C.J. Miles 20, Teague a Brooks po 14



Brooklyn - New Orleans 95:104 (31:35, 26:16, 22:22, 16:31)



B. Lopez 20, Kilpatrick 18, Joe Harris 15 - T. Evans 29, T. Jones 24 (12 doskokov), Holiday 21



New York - Chicago 104:89 (24:22, 30:29, 22:14, 28:24)



C. Anthony 23, Kuzminskas 19, Rose 17 - Wade 22, J. Grant 14, Felicio 13



San Antonio - Los Angeles Lakers 134:94 (36:24, 36:30, 34:21, 28:19)



Leonard 31, P. Gasol 22, T. Parker a Aldridge 13 - Randle 22, Clarkson 14, Lou Williams 10



Phoenix - Dallas 108:113 (29:32, 30:25, 17:31, 32:25) - hralo sa v Mexico City



Booker 39, T. Chandler 14 (19 doskokov), Chriss 13 - Deron Williams 22 (12 asistencií), Barnes 22, Nowitzki a Matthews po 18



Golden State - Detroit 127:107 (37:30, 23:28, 41:19, 26:30)



Durant 25, Stephen Curry 24, Klay Thompson 23 - Marcus Morris 21, T. Harris 18, R. Jackson 14