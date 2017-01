Video: Spurs prehrali, Portland a Detroit otočili zápas

NEW YORK 2. januára (WebNoviny.sk) - Vyrovnávajúca trojka 3,3 sekundy pred koncom riadneho hracieho času a sedem bodov v predĺžení pasovalo Tima Hardawaya juniora za hlavnú hviezdu novoročného zápasu basketbalovej NBA, v ktorom Atlanta zvíťazila 114:112 nad San Antoniom. Hawks na zastavili šnúru 11 prehier so Spurs, ktorá sa ťahala od roku 2010. Hardaway si 29 bodmi vyrovnal kariérny rekord, vytiahol sa aj Paul Millsap, ktorý si 32 bodmi utvoril sezónne maximum a pridal aj 13 doskokov.



Dôvod na radosť mal tiež tréner Atlanty Mike Budenholzer, ktorý prvý raz v kariére zdolal svojho bývalého šéfa z lavičky San Antonia Gregga Popovicha. "Trvalo to dosť dlho. Skúšal som množstvo vecí, ale nakoniec to aj tak musia zvládnuť hráči na palubovke," povedal podľa espn.com Budenholzer, zatiaľ čo Popovich po tretej prehre na ihrisku súpera v 19 zápasoch sezóny poznamenal: "Keď už máme prehrať, tak aspoň tak, že urobíme niekomu radosť."







Portland sa vzoprel osudu na palubovke Minnesoty, kde po dvoch štvrtinách zaostával o 12 bodov. Trail Blazers napokon priviedol k víťazstvu 43-bodový C.J. McCollum. Hosťom už vo štvrtom zápase za sebou chýbal hviezdny rozohrávač Damian Lillard. "Zo začiatku sme boli príliš mäkkí a to poznačilo náš výkon. Vedeli sme, že musíme pridať," uviedol McCollum s novým kariérnym maximom na konte.







Toronto sa po dvoch prehrách vrátilo na víťaznú vlnu v Los Angeles, kde zdolalo Lakers 123:114. Kyle Lowry si 20 zo svojich 41 bodov nechal na záverečnú štvrtinu. "Bol najvyšší čas pridať na agresivite. Vo štvrtej štvrtine je vždy najväčšia zábava," komentoval rozohrávač kanadského mužstva.







Atlanta - San Antonio 114:112 po predĺžení (25:27, 19:19, 25:28, 31:26 - 14:12)



Millsap 32 (13 doskokov), Hardaway 29, Schröder 16 (10 asistencií) - Aldridge 27 (13 doskokov), T. Parker 22, Leonard 13



Indiana - Orlando 117:104 (27:17, 35:34, 27:22, 28:31)



M. Turner 23 (12 doskokov), P. George 19, Brooks 14 - Vučevič 18 (11 doskokov), Ibaka a J. Green po 17



Miami - Detroit 98:107 (37:33, 29:25, 15:27, 17:22)



James Johnson 20, Ellington 18, Josh Richardson 14 - Reggie Jackson 27, Drummond 25 (18 doskokov), Caldwell-Pope 23



Minnesota - Portland 89:95 (23:24, 26:13, 15:32, 25:26)



Wiggins 24, LaVine 13, Dieng a Muhammad po 12 - McCollum 43, Mason Plumlee 18, E. Turner 11



Los Angeles Lakers - Toronto 114:123 (33:27, 24:31, 26:27, 31:38)



Russell 28, N. Young 26, Randle 15 - Lowry 41, DeRozan 31, Valančiunas 14 (10 doskokov)