Video: So Scarponim sa lúčili Nibali, Simoni, Basso aj Peter Sagan

FILOTTRANO 26. apríla (WebNoviny.sk) - Tisícky ľudí vrátane dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana sa prišli rozlúčiť s cyklistom Michelem Scarponim, ktorý pred pár dňami tragicky zahynul počas tréningu po zrážke s nákladným autom.Na utorkovom pohrebe v mestečku Filottrano nechýbali jeho súčasní či bývalí spolujazdci z tímu Astana Fabio Aru, Dario Cataldo, Vincenzo Nibali, Gilberto Simoni, Ivan Basso či Alexander Vinokurov. .Jazdec tímu Bahrain-Merida Enrico Gasparotto sa dokonca odhlásil z pretekov Okolo Romandie, aby mohol byť prítomný na poslednej rozlúčke s kamarátom.Prišiel aj známy futbalový tréner Roberto Mancini, ktorý bol Scarponiho priateľom a príležitostným tréningovým partnerom. "Došiel som sem nie ako majster sveta, ale ako kamarát," vravel Peter Sagan podľa Cyclingnews.

Brat zosnulého Marco v smútočnej reči okrem iného zreprodukoval to, čo stálo o obľúbenom cyklistovi v jednom z článkov v Gazzette dello Sport spred štyroch rokov: "Jeho nohy sú nie len stelesnením tvrdej práce a obetovania sa, ale je v nich aj to neviditeľné jedno percento historického príbehu, ktorý nás všetkých prinútil zamilovať sa do cyklistiky."Niekdajší šampión Giro d´Italia, 37-ročný Scarponi, len niekoľko dní pred smrťou vybojoval etapové víťazstvo na pretekoch Tour of the Alps, kde napokon obsadil celkové štvrté miesto. Bol to vôbec prvý triumf tímu Astana v tomto kalendárnom roku. Scarponi zanechal po sebe manželku Annu a dvojičky - chlapcov Giacoma a Tommasa.