Video: Slovensko podpísalo prihlášky na zimnú olympiádu a paralympiádu do Pjongčangu 2018

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) - Slovensko v stredu predpoludním podpísalo prihlášky na budúcoročné XXIII. zimné olympijské hry (ZOH) a XII. zimné paralympijské hry (ZPH) do kórejského Pjongčangu. Ázijská krajina bude hostiť spomenuté podujatia vo februári resp. marci 2018.



V bratislavskej rezidencii veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku prihlášky podpísali prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel a predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, nechýbal ani kórejský veľvyslanec Taero Lee. .



Za športovcov boli na slávnostnom akte prítomní biatlonová olympionička Paulína Fialková a štvornásobný paralympijský víťaz v zjazdovom lyžovaní zrakovo znevýhodnených Jakub Krako. Obaja mali v uplynulej sezóne možnosť vyskúšať si olympijské a paralympijské športoviská priamo v Pjongčangu.



Tri mesiace na potvrdenie prihlášok



XXIII. zimné paralympijské hry sa uskutočnia v termíne 9. - 25. februára 2018, od 9. do 18. marca prídu na rad XII. zimné paralympijské hry.



Medzinárodný olympijský výbor aj Medzinárodný paralympijský výbor rozoslali pozvánky do jednotlivých krajín presne rok pred slávnostným otvorením športových podujatí. Národné olympijské, resp. paralympijské výbory z celého sveta majú tri mesiace na potvrdenie svojich prihlášok.







„Po prvý raz pôjdem na olympiádu vo funkcii prezidenta SOV, preto pociťujem v tejto chvíli veľkú zodpovednosť. Z predošlých zimných hier vo Vancouveri 2010 aj v Soči 2014 sa slovenská výprava vrátila domov s medailovým ziskom a bol by som rád, keby sme v tejto tradícii pokračovali. Predovšetkým naše dámy zimných športov - dvojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová a elitné svetové slalomárky Veronika Velez-Zuzulová a Petra Vlhová, ale aj snoubordistka Klaudia Medlová a biatlonistka Paulína Fialková - majú výkonnostný potenciál, ktorý nás napĺňa nádejou na olympijský úspech. A možno nás aj niektorý ďalší športovec prekvapí podobne príjemne ako Adam Žampa v Soči,“ povedal prezident SOV Anton Siekel.



Ten mal začiatkom marca možnosť priamo sa zoznámiť s olympijským dejiskom. „Po tom, čo som v Pjongčangu videl, som presvedčený, že organizácia hier bude výborne pripravená,“ doplnil.



Predseda SPV Ján Riapoš pri príležitosti podpisu prihlášky na ZPH 2018 uviedol: „Ešte stále v nás doznievajú letná olympiáda a paralympiáda v Riu de Janeiro a práve tento deň nás záväzne o tristo dní presunie do juhokórejského Pjongčangu. Kórejská republika je známa precíznosťou a skvelou organizáciou, ktorú už mali možnosť zažiť aj naši športovci počas olympijských a paralympijských hier v roku 1988. Slovenskí paralympionici budú obhajovať 6. miesto v rebríčku krajín z predchádzajúcich ZPH 2014 v Soči a verím, že urobíme všetci maximum, aby sa nám podarilo toto skvelé postavenie Slovenska obhájiť.”



Motivovaná Fialková



Biatlonistka Paulína Fialková sa pod piatimi kruhmi premiérovo predstavila v Soči 2014. V posledných dvoch sezónach sa etablovala v medzinárodnej špičke, na tohtoročnom svetovom šampionáte bola desiata v pretekoch s hromadným štartom.



V marcových pretekoch Svetového pohára v Pjongčangu skončila desiata v stíhacích pretekoch na 10 km, jej sezónne maximum bolo 5. miesto v pretekoch SP v rovnakej disciplíne v Kontiolahti.



„Trate sú tam poriadne náročné. Od štadióna sa stále stúpa, po terénnych vlnách. Až v zjazde z najvrchnejšieho bodu trate si biatlonistka krátko oddýchne. Inak samé strmé a dlhé kopce. Navyše na strelnici veľmi fúkalo. Náročnosťou sa trate približujú ku Kontiolahti alebo k predchádzajúcim olympijským v Soči,” prezradila Paulína Fialková.



Do olympijskej sezóny vstúpi plne motivovaná, pretože má za sebou najlepšiu sezónu vo Svetovom pohári. „S výsledkami na predolympijskej generálke som bola spokojná. Ak budem zdravá, na olympiáde by som chcela jazdiť ako na konci tejto sezóny a vyššie,” dodala.



Krako tvrdo pracuje



Jakub Krako patrí k najúspešnejším slovenským paralympionikom v histórii. V súťažiach zrakovo hendikepovaných zjazdárov si na ZPH 2010 vo Vancouveri vybojoval tri zlaté (slalom, obrovský slalom, superkombinácia) a jednu striebornú medailu (super G), na ZPH 2014 v Soči vyhral super G a bol druhý v obrovskom slalome.



Dvojnásobný majster sveta v slalome štartoval v tejto sezóne v Pjongčangu na finále Svetového pohára. V slalome aj v obrovskom slalome zvíťazil, v super G bol tretí.



„Každá paralympiáda je pre športovca novou výzvou, aj keď máte doma celú zbierku medailí. Úspech pre mňa znamená zodpovednosť udržať si svoje postavenie v štartovom poli. Konkurencia sa stále zlepšuje, preto tvrdo pracujem, aby som sa zlepšil aj ja. Verím, že v Pjongčangu vydám zo seba maximum. Nemôžem sľúbiť, že donesiem medailu. Môžem však sľúbiť, že pre to urobím všetko," povedal.



Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom skončil v celkovom poradí Svetového pohára 2016/2017 druhý, keď zo zisku veľkého glóbusu sa tešil ďalší Slovák Miroslav Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom.