Video: Slovan zdvihol hlavu, ale favoritovi predsa podľahol

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava po dvoch domácich triumfoch v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v piatok večer nezískali ani bod, keď pred vlastnými fanúšikmi podľahli lídrovi Východnej konferencie Metallurgu Magnitogorsk 2:4.



Zverencom trénera Miloša Říhu sa síce podarilo zmazať dvojgólový náskok favorita zásahmi Jeffa Taffeho a Žigu Jegliča, no na góly Tomáša Filippiho a Danisa Zaripova už nenašli recept.



Slovan má po 43 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 52 bodov (skóre 97:127) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup 11 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v pondelok 26. decembra o 17.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Spartaku Moskva.



Kontinentálna hokejová liga (KHL) - piatok:



HC Slovan Bratislava - Metallurg Magnitogorsk 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)



Góly: 16. Taffe (Cheechoo, Michal Hlinka), 23. Jeglič (Švarný, Plastino) - 9. A. Siomin (Osala), 16. A. Siomin (Ch. Lee), 36. Filippi, 45. Zaripov (Jan Kovář)



Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jeřábek (ČR), Ovčinnikov - Lazarev, Otamchov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:



Slovan: Pogge - Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, M. Rosandič - Cheechoo, Taffe, Michal Hlinka - V. Nedorost, Jeglič, Chipchura - Musatov, T. Surový, S. Petráš - Vopelka, Lušňák, A. Šťastný



Magnitogorsk: Košečkin - V. Antipin, Biriukov, Ch. Lee, Bereglazov, S. Tereščenko, Chabarov, Budkin - Moziakin, Jan Kovář, Zaripov - Osala, Santala, A. Siomin - Filippi, Timkin, Kosov - Platonov, Denis Kazionov, Dmitrij Kazionov







Predvianočný duel proti favoritovi Slovanu veľmi nevyšiel a v 16. min prehrával 0:2 gólmi Alexandra Siomina: prvý dal švihom spomedzi kruhov pri veľkom tlaku hostí a druhý pri brejku bekhendovým blafákom. Na radosť domácich ešte pred prvou prestávkou skorigoval Taffe, keď zakončil kľačiac po peknej prihrávke od Cheechooa.



V úvode druhej časti sa domácim podarilo vyrovnať na 2:2 v presilovej hre, keď delovka Švarného od modrej čiary sa za Košečkina odrazila od Jegliča a gól musel potvrdiť až videorozhodca. V druhej tretine mali viac z hry hostia a v 36. min český útočník Filippi obral o puk Surového a Pogge tretíkrát kapituloval.



Poistku Metallurgu pridal v 45. min Zaripov, ktorý využil nedorozumenie medzi obrancom Marekom Ďalogom a brankárom Poggem - 2:4. V polovici tretej časti Slovan na chvíľu zavrel svojho súpera, ale gól z toho nevyťažil a skóre sa už do konca zápasu nezmenilo.



Súhrn výsledkov ostatných piatkových zápasov Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL):



Admiral Vladivostok - Jugra Chanty-Mansijsk 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Góly: 26. Kazakov, 27. Sajustov, 29. Tkačov, 54. Makarenko - 49. Lapenkov



Metallurg Novokuzneck - Dinamo Riga 0:6 (0:1, 0:5, 0:0)



Góly: 6. a 35. M. Redlihs, 25. K. Redlihs, 31. Meija, 33. Indrašis, 38. E. Kulda



Sibir Novosibirsk - Jokerit Helsinki 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)



Góly: 42. Naumov, 45. Polášek, 49. V. Pervušin



Avangard Omsk - Dinamo Minsk 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)



Gól: 18. A. Pavlovič



Barys Astana - Traktor Čeľabinsk 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)



Góly: 55. a 58. Dawes, 43. Barker - 4. a 32. Szczechura, 40. A. Petrov, 57. Kručinin



Lada Togliatti - SKA Petrohrad 2:3 po predĺžení (1:2, 0:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 10. N. Filatov, 45. Aronson - 12. Dadonov, 17. Gusev, 63. Šipačov



Medveščak Záhreb - Salavat Julajev Ufa 3:2 po sam. nájazdoch (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 25. Lessio, 28. C. Genoway, rozhodujúci sam. nájazd: Lessio - 31. Bodrov, 32. Paršin