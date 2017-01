Video: Slovan zdolal doma Chabarovsk, rozhodla druhá tretina

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) - Domáci hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili 2:0 nad tímom Amuru Chabarovsk v utorkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy. Slovan vybojoval štvrtú výhru z ostatných piatich duelov.



Zverenci trénera Miloša Říhu po bezgólovej prvej tretine strelili v druhej dva góly v rozpätí 88 sekúnd zásluhou obrancov Michala Sersena a Mareka Ďalogu. Brankár Barry Brust vychytal druhé čisté konto v sezóne.



Slovan má po 45 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 57 bodov (skóre 104:131) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup 12 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia vo štvrtok 5. januára o 19.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Červenej hviezde Kchun-lun.







28. Sersen (Taffe), 29. Marek Ďaloga (T. Surový, Chipchura)



2:3 na 2 min, 0:0, Gébei (Maď.), Oskirko - Kučava, Novikov (všetci Rus.), 9205 divákov



Zostavy:



Brust - Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačík - Cheechoo, Taffe, Michal Hlinka - Vopelka, V. Nedorost, Jeglič - Musatov, T. Surový, Chipchura - Lušňák, Andrej Šťastný, Skalický



Metsola - Aťušov, Malevič, Ľutov, Kolář, Kondratiev, Gorochov, od 21. min Jeselin - Litovčenko, Byvaľcev, Kapustin - Kuusela, V. Popov, Zohorna - Li, Viačeslav Ušenin, Vladislav Ušenin - Rudenkov, Krysanov, Barnett







V úvode stretnutia boli nebezpečnejší domáci, pomohla im k tomu aj presilová hra. Skóre sa nezmenilo ani počas nerovnovážneho stavu a ani po skončení početnej výhody "belasých", keď hosťujúci gólman Metsola výborne zasiahol na bránkovej čiare pri šanci Jegliča. Slovan pred prvou sirénou nevyužil ani druhú presilovku, brankár súpera veľa práce nemal.



V druhej časti sa už Slovanu darilo premieňať šance. Skóre duelu otvoril v 28. min obranca Sersen pohotovou strelou z kruhu a o 88 sekúnd iný bek Marek Ďaloga z podobnej pozície pridal druhý gól domácich. Jeho presný zásah potvrdil aj videorozhodca. V druhej tretine ešte nevyužili brejky Chipchura či Musatov. Neuspel ani Cheechoo a na opačnej strane Li.



V tretej časti sa domáci sústredili na udržanie náskoku a súpera nepúšťali do šancí. Slovan sa ubránil pri vylúčení Šťastného, v 50. min pokus hosťujúceho Kolářa tesne minul žŕdku Brustovej bránky. Skóre sa nezmenilo ani v závere pri početnej výhode Amuru či hre bez brankára hostí.



"Po zápase proti Spartaku sme si v kabíne dosť hovorili. Dnes hráči hrali s chuťou. Síce sme urobili nejaké chybičky, ale súper šance nepremenil. Za zodpovedný výkon sme si zaslúžili tri body."



"Dnes sme prehrali zaslúžene, pretože sme sa slabo hýbali. My sme, žiaľ, nepremenili svoje šance. Súper hral dobre tak, ako bolo potrebné."



"Celkom ťažko sa nám začínalo a nevedeli sme sa presadiť v strednom pásme. Úvod bol všelijaký, ale prišli dva góly v druhej tretine a to nám pomohlo. Myslím si, že sme boli lepší a zaslúžene zvíťazili. Je veľmi dôležité, že dostávame menej gólov. V prvej polovici sezóny sme mali dosť zranení, zostava sa miešala a teraz hráme ustálene."



Metallurg Novokuzneck - Viťaz Podoľsk 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)



31. Skorochodov, 39. K. Semionov, 53. Vicharev - 16. R. Horák, 17. Kopejkin, 17. Makajev, 40. Kempe



Sibir Novosibirsk - Lokomotiv Jaroslavľ 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)



2. Z. Boychuk, 29. Arťuchin, rozhodujúci sam. nájazd Šumakov - 26. Nakládal, 51. S. Kronwall



Avangard Omsk - Dinamo Moskva 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)



51. Lemťugov, 59. V. Sobotka - 23. a 53. M. Karpov, 29. Kokarev



Lada Togliatti - Metallurg Magnitogorsk 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)



9. V. Streľcov, 26. A. Ivanov - 36. a 43. A. Siomin, 37. Ch. Lee, 55. Kaletnik



Ak Bars Kazaň - Traktor Čeľabinsk 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)



4. Sekáč, 12. Zacharčuk, 22. Tkačov, 34. Azevedo, 42. Malychin - 16. N. Belov, 19. Jakuceňa, 35. Kirill Koľcov



Neftechimik Nižnekamsk - Savalat Julajev Ufa 1:0 po sam. nájazdoch



Rozhodujúci sam. nájazd: Bortnikov



Dinamo Minsk - SKA Petrohrad 5:4 (1:0, 4:1, 0:3)



6. a 26. F. Pettersson, 22. Palušaj, 32. A. Stepanov, 34. Drozd - 39. Kovaľčuk, 44. Daciuk, 50. J. Dadonov, 54. J. Jakovlev



Dinamo Riga - Severstaľ Čerepovec 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)



3. R. Lipsbergs, 6. K. Redlihs, 14. Skvorcovs, 26. Cibulskis, 32. Balinskis - 45. Kagarlickij, 56. Truňov



Medveščak Záhreb - Červená hviezda Kchun-lun 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)



41. Paré