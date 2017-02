Video: Slovan ukončil sezónu výhrou, padol tucet gólov

Hráči Slovana Bratislava sa s tohtosezónnou edíciou Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) rozlúčili pohodlným stredajším domácim víťazstvom....

"Belasí" totiž nepostúpili do play-off, o šancu definitívne prišli v úvode februára. Góly Slovana v stredu strelili Nick Plastino, Patrikovia Bačik a Lušňák, Pavol Skalický, Kyle Chipchura, Tomáš Starosta a Michal Hlinka, za hostí sa hetrikom prezentoval Alexandre Giroux a po jednom zásahu pridali Lukáš Kozák s Nathanom Perkovichom. .



"Belasí" v šesťdesiatich dueloch nazbierali dovedna 85 bodov. Svojim súperom nastrieľali 144 gólov, inkasovali ich 166. V tabuľke Západnej konferencie obsadili 10. miesto, šestnásť bodov pred stredajším konkurentom.



Slovan v KHL doteraz odohral päť sezón, do play-off sa mu podarilo postúpiť len dvakrát. V oboch prípadoch Slovan vypadol v prvom kole "vyraďovačky".







Hokej - Kontinentálna hokejová liga (KHL) - streda:



HC Slovan Bratislava - Medveščak Záhreb 7:5 (3:0, 1:1, 3:4)



Góly: 10. Plastino (Chipchura, Jeglič), 14. Bačik (M. Rosandič), 18. Lušňák (A. Šťastný, Skalický), 23. Skalický (A. Šťastný), 42. Chipchura (Jeglič, Plastino), 52. Starosta (Jeglič, Plastino), 54. Michal Hlinka (Taffe) - 34. A. Giroux (Katic), 47. A. Giroux (Arkalov), 55. L. Kozák (Katic), 56. A. Giroux (Lessio, Perkovich), 58. Perkovich (Lessio, Katic)



Vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bondar, Oskirko - Majtak, Pronskich (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:



Slovan: Pogge - Sersen, Kundrátek, Plastino, Starosta, Bačik, M. Rosandič, Luža - Michal Hlinka, Taffe, Cheechoo - Musatov, Jeglič, Chipchura - Skalický, Lušňák, A. Šťastný - Vopelka, Halama, S. Petráš - od 35. min Pätoprstý



Medveščak: Gajdučenko - Glumac, D Smith, Katic, T. Larkin, L. Kozák - A. Giroux, Perkovich, Lessio - Zanoški, Arkalov, Jankovič - Voronin, Mahbod, Miličič - Smolec







Hokejisti Slovana mali od úvodu stretnutia výraznú prevahu a v prvej tretinu ju korunovali troma gólmi. Skóre duelu otvoril v 10. min obranca Plastino strelou spomedzi kruhov, druhý presný zásah pridal v 14. min ďalší bek Bačik spoza ľavého kruhu a tretí v 18. min v presilovke Lušňák zblízka pomedzi betóny Gajdučenka.



V 23. min opäť v početnej výhode zvýšil na 4:0 z uhla Skalický. Hosťom sa v 34. min podarilo skorigovať zásluhou dorážky A. Girouxa, ktorý za Poggeho poslal od zadného mantinelu odrazený pokus Katica.



Už piaty gól domácich dosiahol v 42. min Chipchura, ktorý spomedzi kruhov trafil do horného rohu súperovej bránky. Hosťom sa síce v 47. min podarilo opäť skorigovať zásahom A. Girouxa, ale potom sa do streleckej listiny zapísali Starosta a Michal Hlinka. Medveščak sa však nevzdával a tretí gól pridal slovenský obranca L. Kozák, vzápätí A. Giroux skompletizoval hetrik. Na rozdiel dvoch gólov upravil Perkovich.



Hlasy:



Miloš Říha (tréner Slovana): "Plná hala v poslednom zápase hovorí za všetko. Síce sme nepostúpili do play-off, no ďakujem fanúšikom aj mužstvu za celý ročník. Som rád, že sme posledný duel zvládli, pretože nebol ľahký. Medveščak ukázal svoju silu a profesionalitu. Dnes sme hrali výborne, no mali sme hluché momenty. V závere to bola trochu šou pre fanúšikov."



Connor Cameron (tréner Medveščaku): "Dnešný duel bol podobný ako utorkový. Mali sme dosť vylúčení, z čoho som trochu sklamaný. Celkovo som však na chlapcov hrdý, pretože opäť príkladne bojovali až do konca. Niekoľko posledných zápasov sme mali dosť ťažkých, ale chlapci ukázali charakter."



Michal Sersen (obranca Slovana): "Cheli sme síce ukončiť sezónu postupom do play-off, ale nepodarilo sa nám to. Sme však vďační našim skvelým fanúšikom, pretože to, čo zažívame my, niektorí hráči nemajú počas celej kariéry."



Jonathan Cheechoo (útočník Slovana): "Sezóna v Slovane bola pekná, len škoda, že sme nepostúpili do play-off. Teraz ma čaká oddych a uvidíme, čo na to povie moje telo. Je však možné, že som dnes odohral posledný zápas v profesionálnej kariére."



Patrik Lušňák (útočník Slovana): "Zápas bol dobrý pre ľudí, padlo v ňom veľa gólov. Fanúšikovia sa mali na čo pozerať. Škoda, že sme nespravili play-off, ale aj také veci sa stávajú. Ideme ďalej a pokúsime sa o to v budúcej sezóne."



Andrej Šťastný (útočník Slovana): "Vysoko sme viedli a dostali zbytočné góly, no tento duel bol trochu voľnejší. Aspoň diváci videli dosť gólov. Ďakujeme všetkým fanúšikom, že sa s nami prišli rozlúčiť, aj keď vedeli, že do play-off nepostúpime."