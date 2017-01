Video: Slovan uhral iba bod, Kchun-lun vyhral po predĺžení

Hráči HC Slovan Bratislava prehrali 1:2 po predĺžení s čínskou Červenou hviezdou Kchun-lun vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy....

BRATISLAVA 5. januára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava prehrali 1:2 po predĺžení s čínskou Červenou hviezdou Kchun-lun vo štvrtkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Zverenci trénera Miloša Říhu viedli zásahom Jonathana Cheechooa z 30. min, no hostia vyrovnali v 52. min rovnako v presilovke zásluhou Tomáša Marcinka. V predĺžení o triumfe hostí rozhodol obranca Tuukka Mäntylä.



Slovan má po 46 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 58 bodov (skóre 105:133) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup 11 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v nedeľu 8. januára o 17.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Admiralu Vladivostok.







30. Cheechoo (Taffe, Michal Hlinka) - 52. T. Marcinko (M. Bakoš, Järvinen), 65. Mäntylä



5:3 na 2 min, 1:2, 0:0, Vasiliev, Oskirko - Kučava, Novikov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:



Pogge - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačík - Cheechoo, Taffe, Michal Hlinka - Vopelka, Jeglič, V. Nedorost - Musatov, T. Surový, Chipchura - Lušňák, Andrej Šťastný, Skalický



Karhunen - Jalasvaara, Mäntylä, Järvinen, Viklund, Bellemore, Pereťagin - Ponikarovskij, Collins, Rau - M. Bakoš, T. Marcinko, D. Fleury - O. Jašin, Sallinen, Enlund - Yuen, Pereskokov, J. Aľševskij







Po slávnosti, počas ktorej pod strechu Zimného štadióna Ondreja Nepelu vyvesili dres Miroslava Šatana, mali hostia už v 3. min výhodu presilovky, no brankár Pogge počas nej nemal veľa práce. Už v rovnovážnom stave si hosťujúci Karhunen poradil s pokusom Cheechooa, na opačnej strane Pogge zneškodnil delovku Pereťagina. Početnú výhodu potom nevyužil ani Slovan, v 17. min arbitri po porade s videorozhodcom neuznali gól domáceho mužstva, padol totiž so zdvihnutou hokejkou.



V prvej polovici druhej časti putoval na trestnú lavicu D. Fleury a početnú výhodu sa už Slovanu podarilo využiť. Kanaďan Cheechoo dostal prihrávku od Američana Taffeho a strelou z pravého kruhu prekonal Karhunena.



V 50. min Pogge zachránil pri pokuse D. Fleuryho, no o dve minúty neskôr už inkasoval - strelu M. Bakoša ešte zneškodnil, ale na dorážku T. Marcinka bol prikrátky. Vzápätí Slováci z tímu hostí vypracovali šancu aj pre Mäntyläho, ale skóre sa nemenilo. Na opačnej strane nepochodil Kundrátek a duel dospel do predĺženia. V ňom druhý bod pre hostí zariadil v presilovke fínsky obranca Mäntylä.



Metallurg Novokuzneck - Lokomotiv Jaroslavľ 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



44. Lebedev - 34. a 52. Kontiola



Sibir Novosibirsk - Dinamo Moskva 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



12. Ignatovič, 38. Mišarin - 19. I. Nikulin, 20. Kokarev, 33. Briukvin, 34. L. Kašpar, 59. A. Tereščenko



Avangard Omsk - Viťaz Podoľsk 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)



30. Booth, 40. Pestuško, 42. Meňšikov - 15. M. Aaltonen, 20. A. Nikulin, rozhodovali: BALUŠKA (SR) a Buturlin (Rus.)



Lada Togliatti - Traktor Čeľabinsk 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



3. Penkovskij, 32. Szczechura, 59. Klimontov



Ak Bars Kazaň - Salavat Julajev Ufa 1:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0, 0:1)



15. A. Svitov - 32. Lisin, rozhodujúci sam. nájazd Omark



Neftechimik Nižnekamsk - Metallurg Magnitogorsk 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)



60. Jan Kovář



Dinamo Minsk - Severstaľ Čerepovec 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



52. A. Stepanov - 23. Avcin, rozhodujúci sam. nájazd Truňov



Jokerit Helsinki - SKA Petrohrad 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)



20. Jormakka, 21. P. Regin, 50. Pihlström - 6. Daciuk, 24. Hersley



Dinamo Riga - CSKA Moskva 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



47. K. Petrov, 60. Žarkov



Medveščak Záhreb - Amur Chabarovsk 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)



45. Zanoški, 60. Bolduc, 60. Lessio - 14. Nazarov