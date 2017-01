Video: Slovan si komplikuje situáciu, podľahol Vladivostoku

Video: Slovan si komplikuje situáciu, podľahol Vladivostoku

VLADIVOSTOK 28. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava si naďalej komplikujú cestu za play-off KHL, keď v sobotňajšom stretnutí prehrali na ľade Admiralu Vladivostok tesne 1:2. Pre zverencov trénera Miloša Říhu je to druhá prehra po sebe, predtým nezvládli ani štvrtkový duel v čínskom Pekingu s Červenou hviezdou Kchun-lun (0:2).



O osude sobotňajšieho merania síl rozhodli dva góly domácich v rýchlom slede v prvej tretine. V rozpätí 33 sekúnd sa v 16. min presadili Andrej Sigariov a Dmitrij Sajustov. Slovan síce znížil v úvode druhej časti zásluhou trefy Andreja Šťastného, ale ďalšie puky už za chrbát Igora Bobkova neprešli. Bratislavčanom nepomohla v závere ani vyše minútová hra bez brankára, hoci domácich zatlačili v ich obrannom pásme. .



Slovan Bratislava po 55 zápasoch okupuje 10. pozíciu v Západnej konferencii, na ôsmu priečku zaručujúcu postup do play-off má manko dvoch bodov. "Belasých" teraz čaká šnúra štyroch domácich zápasov, ich najbližším súperom bude v utorok 31. januára Lokomotiv Jaroslavľ. Potom privítajú Dinamo Moskva (2. 2.), Viťaz Podoľsk (3. 2.) a Medveščak Záhreb (15. 2.). Záverečné vystúpenie v základnej časti absolvujú slovanisti na ľade Medveščaku 17. februára.



Kontinentálna hokejová liga (KHL) - sobota - výsledok:



Admiral Vladivostok - HC Slovan Bratislava 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



Góly: 16. Sigariov (Wright, Morrisonn), 16. Sajustov (Fisenko, Gavrilenko) - 22. A. Šťastný (Jeglič, Chipchura)



Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kulakov, Fatejev - Nesterov, Černyšov (všetci Rus.), 5841 divákov



Zostavy:



Vladivostok: Bobkov - Bartulis, Blum, Morrisonn, Volčenkov, Zemčonok, Gavrilenko, Kudašov - Fisenko, Sajustov, Sabolič - Krasnoslobodcev, Wright, Gorškov - Kazakov, Makarenko, Žafiarov - Alexejev, Sigariov, M. Plotnikov



Slovan: Brust - Kundrátek, Sersen, Švarný, Plastino, Luža, Starosta, M. Rosandič, Bačík - Cheechoo, Taffe, Chipchura - A. Šťastný, Jeglič, Musatov - Vopelka, Lušňák, Skalický - S. Petráš, J. Šiška, Pätoprstý







Hlas (zdroj: hcslovan.sk):



Miloš Říha (tréner Slovana Bratislava): "Škoda prvej tretiny, ktorú sme prehrali 2:0. Od druhej časti hry sme sa zlepšili, boli lepším mužstvom. Domácich sme k ničomu nepustili, hrali sme veľmi dobre, organizovane, aktívne. Škoda nevyužitých šancí, ktoré sme nedotiahli do konca. Domáci hrali pozorne v obrane, niekedy až na hranici čistoty. Chýbal nám možno väčší dôraz v priestore pred bránkou. Chlapcov však musím za tretí zápas pochváliť, dali zo seba všetko. Trip bol veľmi náročný, časový posun veľký, absolvovali sme dlhé prelety, tri noci sme prakticky nespali. Hráči však bojovali, snažili sa a robili všetko pre úspech mužstva."