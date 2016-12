Video: Slovan premárnil náskok 4:0, vyhral až po nájazdoch

BRATISLAVA 26. decembra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v pondelkovom domácom zápase proti Spartaku Moskva viedli už 4:0, ale napokon získali dva body za triumf 5:4 po samostatných nájazdoch.



Pre "belasých" to bol štvrtý domáci duel za sebou, Bratislavčania z nich vyťažili tri víťazstvá. Na svojom konte majú aktuálne štyri triumfy z ostatných šiestich zápasov. Zverencom trénera Miloša Říhu vyšla najmä druhá tretina, v ktorej od 22. do 31. minúty strelili štyri góly. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Tomáš Surový, po jednom presnom zásahu pridali Jeff Taffe a v presilovke Tomáš Kundrátek. Zásah českého beka, ktorý v pondelok oslavuje 27. narodeniny, bol pre Slovan jubilejný stý v aktuálnej sezóne KHL.



V tretej časti Spartak previedol drvivý tlak a podarilo sa mu zmazať náskok štyroch gólov - Brusta postupne prekonali Vasiliev, Dyblenko, Stoa a Voronin. V predlžení gól nepadol, v samostatných nájazdoch druhý bod pre domácich zariadil Žiga Jeglič. Slovan má po 44 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 54 bodov (skóre 102:131) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup 12 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v utorok 3. januára 2017 o 19.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Amuru Chabarovsk.











22. T. Surový, 28. Taffe (Cheechoo), 30. Kundrátek (Taffe, Cheechoo), 31. T. Surový (A. Šťastný, Musatov), Jeglič - 42. Vasiliev (Mirnov), 47. Dyblenko (Radil, Stapleton), 50. Stoa (Radil), 57. Voronin (Sergej Šmeľov, Leščenko)



3:4 na 2 min, 1:0, 0:0, Komarov, Cyplakov - Micheľ, Streľcov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:



Brust - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačík - Michal Hlinka, Taffe, Cheechoo - V. Nedorost, Jeglič, Vopelka - Musatov, T. Surový, A. Šťastný - Skalický, Lušňák, Chipchura - Pätoprstý



Bespalov - Gilroy, Provolnev, Dyblenko, D. Kalinin, Bondarev, Kirillov, Sergijenko - Stapleton, Stoa, Radil - Glazačev, Vasiliev, Mirnov - Sergej Šmeľov, Voronin, Leščenko - Tolpeko, V. Bobrov, M. Potapov



V dôležitom súboji sa po úvodnom oťukávaní previedli vo 8. min obaja brankári - hosťujúci Bespalov zasiahol pri strele Kundrátka a domáci Brust zneškodnil pokus V. Bobrova. Obaja gólmani potom vynikli zhodne aj v 16. min, keď najprv príklep Radila a vzápätí ani strela Vopelku neznamenali zmenu skóre.



Prvý gól stretnutia dosiahli v úvode druhej tretiny domáci - v 22. min Surový vybojoval puk pri mantineli, z kruhu tvrdo vystrelil a trafil horný roh bránky Bespalova. Druhý presný zásah pridal Slovan zásluhou spolupráce legionárov zo zámoria - Cheechoo potiahol puk do útočného pásma po pravej strane, pred bránkou našiel úplne voľného amerického spoluhráča a Taffe nemal problémy s gólovým zakončením.



Vzápätí mali domáci výhodu presilovky a narodeninový oslávenec Kundrátek švihom upravil na 3:0. Uplynulo iba ďalších 50 sekúnd a kombinačnú akciu domácich zakončil T. Surový gólom na 4:0.







Z pomerne jasného duelu však napokon bola dráma. V 42. min totiž za hostí skóroval Vasiliev, o päť minút neskôr Spartak vyškolil obranu Slovana a Dyblenko pridal druhý gól. V 50. min Brusta prekonal z otočky Stoa a domáci sa začali triasť o víťazstvo. Spartak si v ďalšom priebehu utvoril obrovský tlak a jeho výsledkom bolo v 57. min vyrovnanie na 4:4 z hokejky Voronina.



V predĺžení hral Slovan v oslabení aj presilovku, napokon o všetko rozhodli až samostatné nájazdy. V nich druhý bod pre domácich zariadili Jeglič s T. Surovým.