Video: Slovan opäť vyhral, Čeľabinsk nestrelil ani gól

Hokejisti Slovana Bratislava uspeli v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v druhom zápase v sérii, v stredu večer doma zdolali Traktor Čeľabinsk....

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava uspeli v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v druhom zápase v sérii, v stredu večer doma zdolali Traktor Čeľabinsk tesne 1:0.



Duel sledovala druhá najnižšia návšteva na domácich súbojoch Slovana v základnej časti KHL - na tribúny si našlo cestu 6844 divákov. Minimom je pritom 6770 priaznivcov z utorkového súboja proti Ufe. Zaujímavosťou je, že stredajší duel spolu s triom Rusov viedol ako hlavný rozhodca Maďar Péter Gebei.



Po bezgólovej prvej tretine sa "belasí" ujali vedenia v 24. min zásluhou Michala Hlinku, ktorý spomedzi kruhov nedal šancu českému brankárovi Pavlovi Francouzovi. V ďalšom priebehu už gól nepadol, stav sa nezmenil ani počas záverečnej power-play hostí.



Slovan má po 42 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 52 bodov (skóre 95:123) a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 11. miesto, na postupové priečky do play-off aktuálne stráca 8 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v piatok 23. decembra o 19.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Metallurgu Magnitogorsk.



24. Michal Hlinka (Vopelka)



: 3:1 na 2 min, : 0:0, : Gebei (Maď.) Ravodin - Lazarev,Otmachov (všetci Rus.), 6844 divákov



Zostavy:



: Brust - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačik – Cheechoo, Taffe, V. Nedorost - Jeglič, Lušňák, Chipchura - S. Petráš, Zigo, Musatov - Michal Hlinka, Vopelka, J. Šiška



: Francouz - N. Belov, Borodkin, Kirill Koľcov, V. Denisov, Klimontov, Šinin, A. Petrov - Kručinin, Szczechura, Jakuceňa - Šarov, D. Roy, Pestunov - J. Novotný, Černikov, J. Petrov - Afonasievskij, Zinoviev, Penkovskij







Po slávnostnom vhadzovaní v podaní bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov, olympijských šampiónov vo vodnom slalome z Ria 2016, hokejisti Slovana nevyužili presilovku, keď Cheechoo vystrelil príklepom tesne nad a Jeglič takisto neposlal puk do bránky súpera. V ďalšom priebehu I. tretiny početnú výhodu dvakrát nevyužili ani hostia medzi dvoma oslabeniami mal Slovan veľkú šancu na otvorenie skóre, ale gólman Francouz predviedol niekoľko kvalitných zákrokov.



V 24. min vnikol do útočného pásma po pravej strane Vopelka, medzi kruhmi našiel Michala Hlinku a ten nedal brankárovi súpera šancu - 1:0. V 31. min po prihrávke V. Nedorosta nespracoval ťažký puk Taffe, inak by zakončil do odkrytej bránky.



V 46. min unikol vo vlastnom oslabení Jeglič, ale jeho koncovku aj s kúskom šťastia zneškodnil vyrážačkou brankár Francouz. Na opačnej strane pred Borodkinom zachránil Brust, do ktorého to v 52. min napálil Jakuceňa. Na stave sa nič nezmenilo ani počas záverečnej power-play hostí.